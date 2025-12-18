استاندار کرمان: پسته بخشی از هویت تاریخی استان کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در هفتمین گردهمایی فعالان صنعت پسته ایران که در شهر یزد برگزار شد با اشاره به جایگاه استان کرمان در تولید پسته اظهار داشت: پسته امروز فقط یک محصول کشاورزی نیست، بلکه زنجیرهای از اشتغال، صادرات، ارزآوری و دیپلماسی غذایی را شامل میشود و نقش مهمی در اقتصاد غیرنفتی کشور دارد.
وی با اشاره به گسترش کاشت پسته امروز در اغلب استانهای کشور، افزود: این موضوع جایگاه پسته را در اقتصاد کشاورزی ایران نشان میدهد، هرچند تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول با چالشهایی بهویژه در حوزه صادرات مواجه هستند.
استاندار کرمان بروکراسی پیچیده گمرکی، تعهدات ارزی و ناترازی مقررات را از جمله دغدغههای فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: عدم ثبات و انسجام در تصمیمات و مقررات صادراتی باعث شده تولیدکنندگان و صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صنعت پسته، درگیر مسائل اجرایی باشند.
طالبی، با اشاره به شرایط رقابتی بازار جهانی پسته تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان ایرانی در شرایط سخت و پیچیدهای رقابت میکنند و مهمترین عامل تسهیل این رقابت، ثبات در سیاستهای صادراتی و تسهیل نقلوانتقال مالی است.
وی یکی از حلقههای مفقوده صنعت پسته را ارزشآفرینی و توسعه صنایع تکمیلی دانست و گفت: خامفروشی باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصول شده است و توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی نوین و برندینگ باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه سرمایهگذاری افزود: سالانه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات پسته و خرما در کرمان انجام میشود که بخش زیادی از این سرمایهها به سمت فعالیتهای غیر مولد خارج از استان کرمان میرود، در حالی که میتواند در صنایع وابسته به پسته سرمایهگذاری شود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت بستهبندی در صنعت پسته تأکید کرد و گفت: توسعه بستهبندیهای نوین و جذاب میتواند بازارهای جهانی این حوزه را جذب کند و زمینه ایجاد برندهای معتبر پسته ایرانی را فراهم سازد؛ بهگونهای که مصرفکننده در هر نقطه از جهان با مشاهده بستهبندی، کیفیت و اصالت؛ پسته ایرانی را تشخیص دهد.
وی افزود: ورود تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته به حوزه بستهبندی و برندینگ، نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای بینالمللی دارد.
طالبی، حمایت استان کرمان از توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را از برنامههای مدیریت این استان عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از اقتصاد دانشبنیان، کشاورزی هوشمند و فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری و مدیریت منابع آب از راهبردهای استان کرمان است.
وی با اشاره به محدودیتهای منابع آبی اظهار کرد: ادامه تولید بدون مدیریت منابع آب امکانپذیر نیست و اصلاح الگوی کشت، استفاده از ارقام مقاوم و بهکارگیری روشهای نوین آبیاری باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار کرمان تأکید کرد: توسعه و حفظ جایگاه پسته در اقتصاد کشور نیازمند همافزایی دولت، بخش خصوصی و انجمنهاست و پسته میتواند نماد تحول در اقتصاد کشاورزی کشور در حوزه فناوری، مدیریت آب، صادرات و ایجاد ارزش افزوده باشد.
