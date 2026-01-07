طالبی: نخبگان راهبران اصلی توسعه در «کرمان برفراز» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر چهارشنبه، در چهارمین همایش «گفتمان توسعه کرمان» که در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد گفت: توسعه بیش از آنکه به منابع وابسته باشد، به درک و فهم گفت‌وگو مرتبط است و اگر بتوانیم گفت و گویی مؤثر و هدفمند حول محور توسعه شکل دهیم، بی‌تردید گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت و توسعه برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی افزود: در بسیاری از نقاط جهان، کشورها و مناطق با وجود محدودیت منابع، به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه توسعه دست یافته‌اند؛ از این رو توجه جدی به ظرفیت نخبگان و تقویت مشارکت آنان در تبیین و تحقق مفهوم توسعه، نقشی تعیین‌کننده و اساسی دارد.

طالبی، با اشاره به تنوع موضوعی و ظرفیت‌های گسترده توسعه‌ای استان کرمان اظهار کرد: با وجود برخورداری استان کرمان از منابع و ظرفیت‌های قابل توجه، همچنان فاصله‌ای معنادار میان وضعیت موجود و آنچه باید محقق شود، وجود دارد.

وی با اشاره به نبود یک برنامه راهبردی منسجم برای توسعه استان کرمان گفت: تدوین برنامه‌ای جامع با هدف تحرک‌بخشی به روند توسعه استان و با عنوان «کرمان برفراز»، می‌تواند چشم‌اندازی روشن برای مدیران ترسیم کرده و نقشی الهام‌بخش در مسیر پیشرفت استان ایفا کند.

استاندار کرمان اظهار کرد: در آغاز فرآیند تدوین برنامه «کرمان برفراز»، این عنوان با مدیران و نخبگان به اشتراک گذاشته شد و از آنان درخواست شد پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که برنامه تحرک‌بخشی توسعه استان کرمان در معرض دید و نظر مردم و نخبگان قرار گیرد و با درگیر کردن اذهان عمومی، مسیر گفتمان‌سازی در حوزه توسعه دنبال شودو.

طالبی، با بیان اینکه تبدیل مفهوم توسعه به یک گفتمان فراگیر در استان کرمان، از اهداف اصلی ما بود اظهار داشت: امروز این مهم محقق شده است و اکنون هر شهروند کرمانی باید درک روشنی از ویژگی‌های «کرمان آینده» در «شهر آینده» داشته باشد و با این چشم‌انداز، همراه و همگام در مسیر تحقق آن گام بردارد.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در رویکرد «کرمان برفراز»، نخبگان به‌عنوان راهبران اصلی توسعه نقش‌آفرینی می‌کنند؛ چراکه توانایی شناسایی و تبیین دقیق مسائل استان را دارند و می‌توانند مسیر پیش‌رو را به‌صورت واقع‌بینانه، عملیاتی و قابل اجرا ترسیم کنند.

طالبی تصریح کرد: مایه افتخار است که هر موضوع مطرح‌شده در چارچوب برنامه «کرمان برفراز»، هم‌زمان با تدوین، مراحل اجرایی آن نیز آغاز شده و گام‌های عملی برای تحقق آن برداشته شده است.

وی بر اهمیت گفت‌وگوی نخبگان در تقویت برنامه‌های توسعه تأکید کرد و افزود: انجمن راهبران توسعه استان کرمان، پاسخی به خلأهای موجود در فرآیند حکمرانی است و حضور این انجمن در کنار تصمیم‌گیران و فعالان بخش خصوصی، اطمینان‌بخش استفاده از خرد جمعی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود.

استاندار کرمان ابراز داشت: از ابتدای فعالیت، ایجاد «مرکز همایش‌های بین‌المللی» در استان کرمان را مطرح کرده‌ایم و پایه‌های اولیه این موضوع نیز فراهم است.

طالبی، افزود: با توجه به موقعیت استان و چشم‌انداز تبدیل کرمان به قطب جنوب شرق و مرکزی برای مبادلات تجاری، اقتصادی و بین‌المللی، امیدواریم این پروژه به‌صورت جدی و منسجم دنبال شود.