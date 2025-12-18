حسین زاده:۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیرملی در آذربایجان غربی تثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر حسین زاده گفت: در سه ماهه سوم سال جاری ۹ جلسه کمیسیون رفع تداخل استان برای بررسی پلاک‌های مشمول رفع تداخل برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسات ۴۰ پلاک مطرح و پس از بررسی مساحت ۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیر ملی تثبیت شد.

حسین زاده تأکید کرد: تثبیت اراضی غیر ملی تنها به‌عنوان یک ابزار حفاظتی عمل نمی‌کند، بلکه به‌طور مستقیم در ارتقا وضعیت کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از اراضی نقش بسزایی دارد.

وی بیان کرد: با شناسایی و تثبیت این اراضی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه کشاورزی، ساخت زیرساخت‌های زیربنایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شده است.