  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

حسین زاده:۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیرملی در آذربایجان غربی تثبت شد

حسین زاده:۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیرملی در آذربایجان غربی تثبت شد

ارومیه - مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از تعیین تکلیف ۴۰ پلاک و تثبیت ۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیرملی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر حسین زاده گفت: در سه ماهه سوم سال جاری ۹ جلسه کمیسیون رفع تداخل استان برای بررسی پلاک‌های مشمول رفع تداخل برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسات ۴۰ پلاک مطرح و پس از بررسی مساحت ۹ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی غیر ملی تثبیت شد.

حسین زاده تأکید کرد: تثبیت اراضی غیر ملی تنها به‌عنوان یک ابزار حفاظتی عمل نمی‌کند، بلکه به‌طور مستقیم در ارتقا وضعیت کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از اراضی نقش بسزایی دارد.

وی بیان کرد: با شناسایی و تثبیت این اراضی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه کشاورزی، ساخت زیرساخت‌های زیربنایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شده است.

کد خبر 6694219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها