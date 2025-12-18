  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

کلنگ‌زنی مدرسه‌ای ۹ کلاسه در شاهرود با حمایت یک خیّر نیک‌اندیش

شاهرود-مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان از آغاز عملیات احداث یک مدرسه ۹کلاسه در شهرک بهارستان شاهرود خبر داد و گفت: این امر با مشارکت و همت والای خیّر نیک‌اندیش، فرزانه اخوین، انجام خواهد شد.

حسن ترکمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی مدرسه ۹ کلاسه شهرک بهارستان شاهرود با حضور جمعی از مسئولان ارشد این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای تحقق توسعه عدالت آموزشی در دست اجرا خواهد بود.

وی از ساخت مدرسه به همت خیر نیک اندیش فرزانه اخوین خبر داد و افزود: وجود خیران مدرسه ساز زمینه ساز شتاب دهی به پروژه‌های مدرسه سازی است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان زیربنای این مدرسه را ۹۰۰ متر مربع خواند و اظهار داشت: ساخت این مجموعه کمک به بهبود سرانه آموزشی این شهرستان خواهد بود.

ترکمانی با اشاره به این اینکه این مدرسه دو طبقه خواهد بود، تصریح کرد: فضاهای آموزشی مورد نیاز از جمله کتابخانه، نمازخانه و آزمایشگاه نیز در این مدرسه دیده شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با وجود خیران مدرسه ساز عملیات اجرایی این واحد آموزشی به زودی آغاز و شاهد افتتاح آن در سال آتی باشیم.

