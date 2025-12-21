  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

بازدید رئیس بنیاد مسکن رودان از منازل سیل‌زده روستای وزیری

رودان- رئیس بنیاد مسکن شهرستان رودان و بخشدار بیکاه با حضور در روستای وزیری بخش بیکاه شهرستان رودان، از نزدیک روند ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی در پی بارندگی اخیر را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌ها و سیلاب آذرماه ۱۴۰۴، سعید میری، رئیس بنیاد مسکن شهرستان رودان، با همراهی بخشدار بی کاه و دهیار روستای وزیری، از منازل آسیب‌دیده این روستا بازدید و روند ارزیابی خسارات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

میری در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم منطقه، بر لزوم ثبت‌نام در سایت https://Self.bonyad.tech خسارت‌دیدگان در سامانه بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: کارشناسان بیمه و بنیاد مسکن در سطح شهرستان و استان هرمزگان در حال ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده هستند و این فرآیند با دقت در حال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن رودان افزود: پس از تکمیل ارزیابی‌ها و تخصیص اعتبارات لازم، اقدامات عملی برای بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی خسارت‌دیده، به‌ویژه واحدهای احداثی، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بخشی از مشکلات مردم منطقه کاهش یابد.

