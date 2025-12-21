به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌ها و سیلاب آذرماه ۱۴۰۴، سعید میری، رئیس بنیاد مسکن شهرستان رودان، با همراهی بخشدار بی کاه و دهیار روستای وزیری، از منازل آسیب‌دیده این روستا بازدید و روند ارزیابی خسارات را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

میری در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم منطقه، بر لزوم ثبت‌نام در سایت https://Self.bonyad.tech خسارت‌دیدگان در سامانه بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: کارشناسان بیمه و بنیاد مسکن در سطح شهرستان و استان هرمزگان در حال ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده هستند و این فرآیند با دقت در حال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن رودان افزود: پس از تکمیل ارزیابی‌ها و تخصیص اعتبارات لازم، اقدامات عملی برای بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی خسارت‌دیده، به‌ویژه واحدهای احداثی، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بخشی از مشکلات مردم منطقه کاهش یابد.