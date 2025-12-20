به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در حاشیه بازدید از روستاهای مهرگی و نگر در شرق هرمزگان اظهار کرد: تأمین غذا، پتو و دیگر نیازمندیهای سیلزدگان شرق هرمزگان با همکاری فرمانداریهای سیریک و جاسک همچنان ادامه دارد تا همه آسیبدیدگان از شرایط مناسب برخوردار باشند.
وی بیان کرد: با وجود کمنظیر بودن بارشهای اخیر، اقدامات پیشگیری و پاسخ به بحران با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی بهخوبی انجام شد.
نماینده عالی دولت در هرمزگان همچنین ضمن اعلام خبر رضایتبخش پرآب شدن تمام سدهای استان پس از بارشهای سنگین اخیر و رفع خطر بیآب گفت: هماکنون سدهای استقلال، شمیل و نیان، سرنی و جگین پرآب شده و خطر خشکیدگی سدها که پیش از بارندگیها استان را تهدید میکرد، برطرف شده است.
آشوری تازیانی ارزیابی خسارتهای ناشی از سیلاب را یکی از مراحل بعدی مدیریت بحران اعلام و بیان کرد: با پیگیریهای مستمر وزارت کشور، عملیات ارزیابی از امروز شنبه آغاز شده و نتایج آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی اظهار کرد: پیشبینیها و برنامهریزی لازم برای جبران خسارت دیدگان از سیل نیز انجام شده است.
استاندار هرمزگان با اشاره به همکاری گسترده ستاد مدیریت بحران استان، جمعیت هلال احمر، بسیج، نیروهای مسلح و دستگاههای خدماترسان گفت: این مجموعهها برای تداوم کمک به مردم مناطق سیلزده در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
آشوری افزود: هماهنگی میان نهادها در روزهای بارندگی اخیر باعث شد عملیات امداد و پاسخ به بحران با موفقیت و سرعت مطلوب انجام شود.
نظر شما