به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا، فردا جمعه با مقام‌های قطری، مصری و ترکیه‌ای در میامی آمریکا دیدار خواهد کرد تا درباره توافق غزه گفتگو کنند.

برخی منابع خبری گزارش داده اند که وزرای خارجه سه کشور اسلامی یاد شده در این دیدار حضور خواهند داشت و قرار است درباره مرحله آتی آتش‌بس غزه با فرستاده ویژه ترامپ رایزنی کنند.

همچنین وبگاه آکسیوس، به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد که انتظار می‌رود «کریل دمیتریف» فرستاده روسیه این هفته به میامی سفر کند تا درباره طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با ویتکاف و جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ گفتگو کند.