به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بازی‌های بومی و محلی ویژه افراد دارای معلولیت، بعد از ظهر سه شنبه با حضور شرکت‌کنندگان از مراکز مختلف حمایتی برگزار شد؛ رویدادی که هدف آن نمایش قابلیت‌های نهفته، تقویت روحیه رقابت سالم و ارتقای نشاط اجتماعی میان جامعه هدف بهزیستی بود.

در جریان این رقابت‌ها، گروه‌های مختلف از افراد با معلولیت جسمی، ذهنی و گفتاری در رشته‌هایی چون طناب‌کشی، دارت، پانتومیم و پرتاب حلقه به رقابت پرداختند. برنامه با استقبال گرم شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آنان همراه بود و فضای صمیمی و پرنشاطی در محل برگزاری رقم خورد.

مجید درویشی مدیرکل بهزیستی کرمانشاه در حاشیه آئین افتتاح این رقابت‌ها اظهار کرد: ورزش از کارآمدترین ابزارهای بازگرداندن حس عزت‌نفس و خودباوری در میان افراد دارای محدودیت جسمی یا ذهنی است و نقشی اساسی در صیانت از کرامت انسانی و تقویت حضور اجتماعی آنان دارد.

وی افزود: این مسابقات در واقع «تجربه توانستن» را برای شرکت‌کنندگان خلق می‌کند؛ تجربه‌ای که نه‌تنها بر ظرفیت جسمی، بلکه بر سلامت روان، اعتمادبه‌نفس و امید اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. به گفته درویشی، پیوند ورزش با برنامه‌های توانبخشی، مسیر دستیابی به استقلال فردی و مشارکت فعال در جامعه را برای جامعه هدف هموار می‌سازد.

مدیرکل بهزیستی استان هدف اصلی برگزاری این برنامه را ایجاد زمینه رشد روانی و افزایش تعاملات اجتماعی افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت: ظرفیت طرح “توانبخشی مبتنی بر جامعه” (CBR) ابزاری کارآمد برای گسترش چنین فعالیت‌هایی است، به‌گونه‌ای که بتوان بخش ورزش را در چارچوب یک چرخه منظم خدمات توانبخشی ادغام کرد.

درویشی تأکید کرد توسعه برنامه‌های ورزشی در ساختار CBR، ضمن تقویت جسمانی و روحی جامعه هدف، می‌تواند الگوی جدیدی در ارائه خدمات توانبخشی باشد. او همچنین از حمایت همه سازمان‌های همکار و داوطلبان مردمی در اجرای این طرح تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود این‌گونه برنامه‌ها به صورت سالانه تداوم یابد تا کرمانشاه به پایگاه نمونه ورزش همگانی افراد دارای معلولیت تبدیل شود.

این رویداد با اهدای لوح یادبود و جوایز تقدیری به برگزیدگان به پایان رسید و خانواده‌ها نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، خواستار استمرار چنین برنامه‌هایی در سایر شهرستان‌های استان شدند.