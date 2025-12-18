به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، در نشست ستاد بحران شهرستان میناب خداباوری و مردممحوری را از ارکان اساسی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز جایگاه و نقش خود را در معادلات جهانی یافته است و هرچند برخی نگاه تقلیلگرایانهای به ایران دارند.
وی با بیان اینکه مهمترین عنصر کنشگر در حکمرانی مردم هستند، افزود: بازسازی اعتماد عمومی و امیدوار کردن مردم به آینده اهمیت بالایی دارد و باید تلاش کنیم رفتار و عملکردمان حس کارآمدی را به جامعه منتقل کند.
آشوری ادامه داد: با ارتقای کارآمدی، نظم و ثبات میتوان خدمات شایستهای به مردم ارائه داد تا سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به ماهیت بحرانهای ایجادشده در استان، تصریح کرد: نگاه به بحران باید شبکهای باشد و از تمامی ظرفیتها و نهادهای مدنی در کنار حاکمیت استفاده شود تا سرعت پاسخگویی به بحرانها افزایش یابد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد بحران شهرستان میناب، عنوان کرد: برآیند عملکرد این ستاد مطلوب ارزیابی میشود که این موفقیت حاصل تجربیات گذشته مسئولان شهرستان در مدیریت بحران است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بر ضرورت احصای نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران شهرستان در مدیریت بحران، تأکید کرد و گفت: اولویتهای شورای برنامهریزی باید جامع و مانع بوده و بر اساس ضعفهای موجود، برای رفع نارساییها برنامهریزی شود.
آشوری در ادامه با اشاره به پیگیری مسائل و مطالبات شهرستان میناب، اظهار کرد: موافقت وزارت راه و شهرسازی برای احداث پل جدید میناب و اجرای کمربندی این شهرستان اخذ شده است و تلاش میشود به زودی عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شود.
