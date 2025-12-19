الزام استفاده از زنجیرچرخ در تمامی معابر مرتفع استان سمنان

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف و یخبندان در محورهای مواصلاتی استان سمنان به خصوص مناطق مرتفع و کوهستانی خبر داد و ابراز کرد: به دلیل بارش و برف و کولاک تردد در محورهای مرتفع استان سمنان بدون زنجیر چرخ میسر نیست.

وی با بیان اینکه پلیس راه از تردد خودروها بدون همراه داشتن زنجیر چرخ در جاده‌های استان سمنان جلوگیری می‌کند، افزود: مردم در صورت نداشتن کار ضروری از ورود به گردنه‌ها و جاده‌های شمالی استان اجتناب کنند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه یخ زدگی در تمام محورهای مواصلاتی شمالی و مرتفع استان وجود دارد، گفت: عوامل راهداری در تلاش هستند تا مسیرها مسدود نشود.

کبیری با بیان اینکه هم اکنون هیچ جاده‌ای در استان سمنان مسدود نیست، گفت: تردد در محورهای برفگیر اما با زنجیر چرخ و به کندی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مردم در صورتی که قصد دارند در فصل زمستان در محورهای مواصلاتی استان تردد داشته باشند حتماً از سلامت خودرو، بخاری و برف پاک کن و همراه داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی اطمینان حاصل کنند، افزود: راکبان وسایل نقلیه قبل از ورود به راه‌ها از مسدود شدن آنها اطلاع کسب کنند.