افزایش شبکه های فارسی ماهواره ابزار تغییر اعتقادات ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ اصغر عربپور در جمع مردم شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: دشمن پس از شکست و سابقه در جنگ هشت ساله دوران دفاع مقدس که کشور ما کمترین امکانات نظامی را داشت دیگر جرات برای حمله نظامی را ندارد.

شکست های پی در پی دشمنان در لبنان، عراق و سوریه به نفع ایران تمام شد

وی افزود: دشمنان با تمام ادعاها و توان های نظامی خود در جنگ لبنان، عراق و سوریه شکست خوردند و نتیجه به نفع ایران و بر ضد آنان تمام شد و امروز نیز این دشمنان نظام تصمیم به جمع آوری ناوگان های نظامی خود از خلیج فارس را دارند.

فرمانده لشگر 14 امام حسین(ع) استان اصفهان تصریح کرد: اما این شکست های پی در پی دشمنان در جنگ سخت آنان را از مبارزه با انقلاب اسلامی منصرف نکرده و به وسیله توطئه های مختلف همانند جنگ نرم، جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم هنوز با این نظام مقدس مبارزه می کنند.

شبکه های ماهواره ای ابزار جدید دشمنان

فرمانده لشگر 14 امام حسین(ع) استان اصفهان با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه نظام گفت: افزایش شبکه های فارس ماهواره ای ابزار دشمنان برای تغییر اعتقادات ملت ایران است.

وی ادامه داد: شبکه های ماهواره ای ابزار جدید دشمنان است که به واسطه این شبکه ها و ترویج فحشا در جامعه دیگر نیاز به جنگ سخت برای رسیدن به اهداف خود نخواهند داشت.

ولایت فقیه در راس کشور ایران است

عربپور تصریح کرد: ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران این ملت و نظام را از هر گونه توطئه دشمنان حفظ می کند.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه در راس کشور ایران است خاطرنشان کرد: اگر ولایت فقیه در راس این نظام نبود دشمنان تاکنون نظام را به نفع خود مصادره کرده بودند.