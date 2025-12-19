به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی در این بازدید که در سحرگاهان انجام شد، ضمن حضور در مجموعه جمعیت هلال‌احمر استان، از نزدیک در جریان نحوه مدیریت عملیات، تقسیم کار صورت‌گرفته و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف قرار گرفت.

وی نقش امدادگران را در فرآیند مدیریت بحران بی‌بدیل و اثرگذار دانست و تأکید کرد: انسجام میان دستگاه‌ها، افزایش بهره‌وری در خدمت‌رسانی به مردم، کاهش مخاطرات و شناسایی و برطرف کردن ضعف‌های موجود در مسیر خدمت از مهم‌ترین دستاوردهای این هماهنگی است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی پس از بحران گفت: اگر مجموعه تجربیات به‌دست‌آمده در بحران‌ها به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد، مدیریت صحنه بحران به‌مراتب بهتر خواهد شد. جمعیت هلال‌احمر با برخورداری از تجربیات ارزشمند، همواره توانسته نقش مؤثر خود را در بحران‌ها ایفا کند.

وی افزود: در هر بحران، نخستین گام شناخت دقیق خود بحران است؛ چراکه بحران دارای مؤلفه‌هایی است که با شناخت صحیح آن‌ها، تصمیم‌گیری‌ها هدفمندتر خواهد بود و آنچه در ستاد بحران انجام شد، دقیقاً مبتنی بر همین رویکرد بود.

استاندار هرمزگان همچنین مهم‌ترین زیرساخت مدیریت بحران را پیوند و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: تفکر کار گروهی باید در مدیریت بحران نهادینه شود، چراکه آنچه امروز به‌عنوان دستاورد مشاهده می‌شود، محصول کار جمعی است.

وی با اشاره به وقوع سه موج پیاپی بحران خاطرنشان کرد: اقدامات بزرگی در این شرایط انجام شد و در مرحله پسا بحران نیز می‌توان فرصت‌های بسیاری را از دل بحران استخراج کرد.

کار جمعی بهترین شیوه خدمت‌رسانی است و این موضوع مدال افتخاری برای مسئولانی است که با خدمت به مردم، زمینه کاهش خسارات و آسیب‌ها را فراهم کرده‌اند.