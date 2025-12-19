به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع فلسطینی از تداوم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

نظامیان صهیونیست در جریان یورش به شهرک سلواد در شمال شرق رام الله یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین نظامیان اسرائیلی به منطقه جناته العروج در شرق بیت لحم یورش بردند.

منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس حمله ور شدند.

روستای شبتین در غرب رام الله نیز از حمله نظامیان اسرائیلی در امان نماند و منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به منازل این روستا خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان یورش به شهر الخلیل یک جوان را از منزلش در حاره ابوسنیه در این شهر بازداشت و با خود بردند.

نظامیان اسرائیلی همچنین به شهر دورا در جنوب الخلیل در کرانه باختری نیز یورش بردند.

منابع فلسطینی از یورش نظامیان اشغالگر به اردوگاه الفارعه در جنوب طوباس در کرانه باختری نیز خبر دادند.

از سوی دیگر شهرک نشینان صهیونیست، خودروهای فلسطینی ها را در نزدیکی فلکه قدومیم در شرق قلقیلیه در کرانه باختری سنگباران کردند.