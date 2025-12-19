  1. استانها
برف مهمان شهر جهانی یزد شد

یزد_ پس از گذشت چند روز از ورود سامانه بارشی به استان یزد، صبح جمعه شهر یزد نیز برفی و سفیدپوش شد.

