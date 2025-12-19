https://mehrnews.com/x39Vcs ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۶ کد خبر 6694450 استانها یزد استانها یزد ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۶ برف مهمان شهر جهانی یزد شد یزد_ پس از گذشت چند روز از ورود سامانه بارشی به استان یزد، صبح جمعه شهر یزد نیز برفی و سفیدپوش شد. دریافت 11 MB کد خبر 6694450 کپی شد مطالب مرتبط رستگاری:بارش شدید برف و مه غلیظ محورهای روستایی استان یزد را مسدود کرد محور فیض آباد-سانیج -سخوید مسدود شد ریزش دیوار در بافت تاریخی شهر یزد رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد برچسبها بارش برف برف و یخبندان برف و باران
