ریزش دیوار در بافت تاریخی شهر یزد
یزد_ بارشهای امروز در یزد؛ منجر به ریزش دیواری در بافت تاریخی یزد شد و به سه خودرو خسارت زد.
