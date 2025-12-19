  1. استانها
  2. یزد
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

ریزش دیوار در بافت تاریخی شهر یزد

یزد_ بارش‌های امروز در یزد؛ منجر به ریزش دیواری در بافت تاریخی یزد شد و به سه خودرو خسارت زد.

