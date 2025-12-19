به گزارش خبرنگار مهر، مرکز علم و فناوری علوم شناختی و مهندسی اعصاب محاسباتی، دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام اولین نشست از سلسله نشست‌های قدرت شناختی با عنوان از علوم شناختی محاسباتی تا حکمرانی شناختی را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور و ارائه مجید بذرافکن معاون فرهنگی‌اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، هدایت صحرایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، حسین حسن پور مسئول اندیشکده علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه عالی دفاع ملی و حسن محجوب عضو هیئت علمی مجتمع علوم و فناوری‌های شناختی آجا برگزار می‌شود.

موضوع این نشست شاخصه‌های قدرت شناختی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. دبیری علمی نشست بر عهده امین امینی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی خواهد بود.

روز و تاریخ نشست شنبه، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۴ بعد از ظهر است.

علاقمندان می‌توانند به صورت حضوری و مجازی و از طریق لینک https://citra.ihu.ac.ir/aicst در نشست حاضر شوند.