به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک دکتر کمال خرازی دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و گزارشی از مراحل راه‌اندازی تا بهره‌برداری از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و برنامه گروه نوروساینس دانشگاه ارائه شد.

دکتر علیرضا احمدیان رئیس دانشکده‌ فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه، تبدیل آزمایشگاه جامع تحقیقات به یک‌قطب مرجع آزمایشگاهی در ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی، مهارت افزایی فناورانه و انتقال فناوری‌های پیشرفته پزشکی در کشور و منطقه را چشم‌انداز این آزمایشگاه خواند.

وی گفت: بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و شورای عالی آزمایشگاه جامع مقرر شد هدایت فعالیت آزمایشگاه و بهره‌برداری از طبقات آن برای فاز اول و به‌عنوان اولین تجربه به‌صورت خودگردان و غیردولتی به استناد ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات در اختیار دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی قرار گیرد.

رئیس دانشکده‌ فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در این راستا با توجه به توانمندی‌های علمی و اجرایی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشکده و موافقت هیات رئیسه دانشگاه طبقات چهار و پنج در اختیار یک شرکت دانش‌بنیان جهت ارائه خدمات قرار گرفت که انتظار می‌رود که بتوان خدمات را با نگاه بهره‌وری حداکثری و استفاده بهینه از تجهیزات و سرمایه‌گذاری ارائه کرد.

وی درباره خدمات تخصصی این آزمایشگاه اظهار کرد: خدمات آزمایشگاهی، خدمات مشاوره‌ای، خدمات آموزشی و مهارت افزایی، خدمات مجوزی و اعتباربخشی و خدمات فناوری از جمله خدماتی هستند که در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

احمدیان ابراز امیدواری کرد بتوان از خدمات فناوری آزمایشگاهی جهت توسعه و بسترسازی علوم و فناوری‌های نوین در حوزه علوم اعصاب و فناوری‌های شناختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی گام‌های مؤثری برداشت.

وی کارگاه روش‌های مولکولی پیشرفته، کارگاه تکنیک‌های مولکولی و سیگنالینگ سلولی پیشرفته،‌ کشت سلول و مهندسی بافت، کارگاه اصول جراحی استریوتاکس در حیوانات، تجزیه دستگاهی، فناوری نوین نانو، کارگاه کشت سلول‌های عصبی، را ازجمله کارگاه‌های تخصصی برشمرد که در این آزمایشگاه برگزار می‌شوند.

رئیس دانشکده‌ فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمایت از ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های علوم و فناوری‌های شناختی را از مهم‌ترین اقدامات ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی عنوان کرد.

وی افزود: این ستاد از تأسیس آزمایشگاه‌های حیوانی و انسانی علوم شناختی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای انجام تحقیقات مجاز حیوانی و انسانی و همچنین آزمایشگاه‌های مطالعه مغز و تصویربرداری عصبی در سطح ملی به‌منظور توسعه تحقیقات علوم شناختی حمایت می‌کند.

احمدیان گفت: در این راستا انتظار می‌رود با توجه به امکان استفاده از ظرفیت‌های فراوان آزمایشگاه جامع برای راه‌اندازی آزمایشگاه ملی علوم اعصاب و فناوری‌های شناختی بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی علوم اعصاب و فناوری‌های شناختی در کشور برداریم.

سپس دکتر مهدی تهرانی دوست با ارائه گزارشی در خصوص اهداف و برنامه‌های گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر گروه علوم اعصاب با ۳۹ دانشجو و گروه مطالعات اعتیاد با ۲۸ دانشجو و نیز ۵ استاد اولیه و ۱۲ استاد همکار در دانشگاه فعال هستند.

وی در خصوص طرح راه‌اندازی آزمایشگاه عصب‌شناسی شناختی‌، هیجانی و اجتماعی، اهداف و مأموریت آن، امکانات موردنیاز، سخت‌افزارهای لازم به ارائه توضیحاتی پرداخت.

تهرانی دوست به شورای علوم و فناوری‌های اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد و گفت: توسعه و ارتقاء دانش، پژوهش و فن‌آوری‌های مرتبط با علوم اعصاب و شناختی در سطح دانشگاه ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف این رشته از جمله سلولی مولکولی، شناختی، بالینی، محاسباتی، رفتاری و ژنتیک و نقشه‌برداری مغزی از اهداف کلی آن شورا است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیمارستان روزبه با دو آزمایشگاه عصب‌شناختی و نوروژنتیک، مرکز ملی تحقیقات اعتیاد با آزمایشگاه‌های حیوانی، ژنتیک و شناختی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، پژوهشکده علوم اعصاب (بیمارستان امام خمینی) و مرکز تحقیقات علوم اعصاب مراکز فعال دانشگاه در زمینه علوم اعصاب و شناختی هستند.

همچنین دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست با اشاره به همکاری مناسب دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر توافقات خوبی با دانشگاه تهران صورت گرفته است .

جعفریان ادامه داد: مسئله اعتیاد معضل بزرگ جامعه‌ امروز است و هر فعالیتی که در این خصوص انجام گیرد منطقی است و علاوه بر ایجاد زمینه علمی، به‌سلامت جامعه کمک خواهد کرد. دانشگاه با آنچه ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به‌عنوان سیاست‌های خود ابلاغ کرده و حمایت می‌کند همکاری خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در گروه‌های بالینی تا همکاران ستاد فعال نشوند کار پیش نخواهد رفت به‌عنوان‌مثال دستگاه ام آر آیی که در مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی است و زمانی برای مرکز فیزیک نظری بوده و سپس در این بیمارستان مستقر شد، خدمات مناسبی ارائه می‌دهد. مراکزی مثل بیمارستان روزبه نیز ظرفیت خوبی برای همکاری با ستاد دارند.

دکتر کمال خرازی دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی هم در این نشست، تاسیس یک آزمایشگاه جامع را اقدام مثبتی خواند و گفت: تجمیع تجهیزات و امکانات در یک مکان مشخص، موجب صرفه‌جویی و تعامل دانشکده‌های مختلف برای استفاده از تجهیزات موجود می‌شود.

وی ادامه داد: کشور ایران به‌اندازه‌ای ثروتمند نیست که در هر دانشگاه و دانشکده‌ای این امکانات را فراهم کند. لذا ایجاد یک آزمایشگاه جامع اقدام بسیار خوبی بوده که دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسانده است.

خرازی بر تعامل دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه تهران تأکید کرد و گفت: اگر بخواهید در حوزه‌های علوم اعصاب شناختی وارد شوید و نگاه به فناوری‌های این حوزه داشته باشید تا به مردم کمک کنید با دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران باید همکاری‌های بیشتری داشته باشید.

وی افزود: باید گرایش همکاری بین دو دانشگاه توسعه یابد و از امکانات دو دانشگاه استفاده شود چون ماهیت این حوزه، میان‌رشته‌ای است و برای اینکه به خدمات و فناوری بینجامد لازم است اساتید رشته‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند.

خرازی گفت: تأسیس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز نیز باهدف تعامل دانشگاه‌ها با یکدیگر انجام گرفت.

وی با اشاره به تأسیس پژوهشکده انبیک NBIC، (فناوری‌های همگرا) در دانشگاه تهران در چهار رشته نانو، بیو، فناوری اطلاعات و علوم شناختی گفت: این پژوهشکده باهدف ایجاد ارتباط بین اساتید و دانشجویان از رشته‌های مختلف دانشکده‌های مختلف راه‌اندازی شده است. ستاد نیز از پروژه‌هایی که به‌صورت میان‌رشته‌ای دنبال می‌شوند حمایت می‌کند.

دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی افزود: قطعاً این پژوهشکده به دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز برای تأمین جنبه‌های بالینی نیاز دارد. از اینکه نوروساینس در دانشکده‌ی فناوری‌های نوین پزشکی تشکیل‌شده انتظار می‌رود پروژه‌ها به یک فناوری منجر شود و جنبه‌های کاربردی بالینی داشته باشند. به‌خصوص جنبه‌های توان‌بخشی شناختی که امروزه در دنیا بازار وسیعی دارد.