۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

۲۲ خودرو گرفتار در برف و کولاک در کاشان نجات یافتند؛محور کامو مسدود شد

کاشان - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشان گفت: ۲۲ خودرو که در محورهای مختلف مواصلاتی کاشان گرفتار برف و کولاک بودند توسط ماموران راهداری نجات پیدا کردند.

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بارش برف در مناطق مختلف شهرستان کاشان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در برخی از محورهای مواصلاتی کاشان مثل محور کامو ارتفاع برف به بیش از سه متر رسید.

وی با اشاره به تلاش مأموران راهداری کاشان برای بازگشایی محورهای مواصلاتی ابراز کرد: مأموران راهداری طی چند روز گذشته شبانه روز و در چندین اکیپ مشغول بازگشایی مسیرها هستند که لازم است عرض خداقوت به آنها داشته باشیم.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کاشان با بیان اینکه محور کامو در حال حاضر مسدود است، تصریح کرد: مأموران راهداری در حال بازگشایی این مسیر هستند.

وی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ خودرو گرفتار در برف و کولاک در محورهای مختلف مواصلاتی کاشان توسط مأموران راهداری نجات پیدا کردند، گفت: بیش از ۶۰ نفر از هموطنان و همشهریان عزیزمان که از سرنشینان این خودروها بودند دز محل‌های از پیش تعیین شده اسکان داده شدند.

احتشامی تاکید کرد: از هموطنان عزیز می‌خواهیم در صورتی که ضرورت ندارد از سفر به مناطق کوهستانی پرهیز کنند و در صورت ضرورت برای تردد در محورهای کوهستانی حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

