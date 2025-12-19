نسل جدید تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه مولکولی و ژنتیک ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رومیسا سعیدی؛ مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان فرژن پویش اظهار کرد: شرکت دانش‌بنیان «فرژن پویش» با سابقه‌ای ۳۵ ساله در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی، از دوره اول نمایشگاه ایران‌ساخت به صورت مستمر حضور داشته و امسال نیز با سبد محصولات متنوع و ارتقا یافته خود در این رویداد شرکت کرده است.

تنوع محصولات و ویژگی‌های دانش‌بنیان

مدیرفروش شرکت فرژن پویش با اشاره به محصولات عرضه شده در این دوره از نمایشگاه گفت: تجهیزات متنوعی نظیر دستگاه لوپ استریلایزر (Loop Sterilizer)، پی‌سی‌آر ورک‌استیشن (PCR Workstation)، پمپ پریستالتیک، دستگاه PHMT و فریزر آزمایشگاهی در غرفه ما موجود است. اما یکی از شاخص‌ترین محصولات ما که در حال حاضر دارای گواهی دانش‌بنیان است، دستگاه «ژل داکیومنتیشن» (Gel Documentation) است که نسبت به نمونه‌های مشابه، ویژگی‌های رقابتی بسیار برجسته‌ای دارد.

مزیت‌های رقابتی و فنی دستگاه ژل داک

سعیدی در تشریح ویژگی‌های فنی دستگاه ژل داک تولیدی این شرکت توضیح داد: برخلاف مدل‌های قدیمی که نیاز به انتقال داده‌ها با فلش‌مموری به کامپیوتر جانبی داشتند، این دستگاه با داشتن یک سیستم کامل داخلی، کاربر را از هرگونه سیستم خارجی بی‌نیاز کرده است.

او ادامه داد: دستگاه مجهز به یک مانیتور لمسی ۱۳.۳ اینچی است که قابلیت اتصال و استفاده با موس را نیز داراست. نرم‌افزاری طراحی کرده‌ایم که کاربر می‌تواند تمام پارامترهای دوربین را تنظیم کند، متن یا یادداشت (Annotation) خاصی روی تصاویر درج کند، تصویر را بچرخاند (Rotate) و مستقیماً روی حافظه سیستم ذخیره نماید.

قابلیت انتقال داده بی‌سیم از دیگر ویژگی‌های این محصول است که امکان ارسال تصاویر و داده‌ها از طریق وای‌فای (Wi-Fi) به هر مقصدی که کاربر مد نظر داشته باشد را فراهم می‌کند.

وی افزود: یکی دیگر از ارتقاهای صورت گرفته مربوط به بخش ترانسلومیناتورهاست. در حالی که پیش از این از لامپ‌های UV و LED معمولی استفاده می‌شد، ما اکنون از فناوری «UV-LED» استفاده می‌کنیم که علاوه بر طول عمر بیشتر، یکنواختی نور بسیار بهتری را ارائه می‌دهد.

رویکرد تحقیق و توسعه (R&D) مستمر

مدیر فروش فرزان پویش با تاکید بر اهمیت بخش تحقیق و توسعه گفت: ما روی تمامی محصولاتمان از جمله پمپ پریستالتیک، لوپ استریل، PHMT و دستگاه ژل داک، همواره سعی کرده‌ایم چه در بخش طراحی و چه در بخش کاربری (User Interface)، ارتقا و بهینه‌سازی ایجاد کنیم و روز به روز در حال پیشرفت باشیم.

پیشگامی در بازار و رقابت با نمونه‌های خارجی

سعیدی با بیان اینکه این شرکت از پیشروترین و اولین تولیدکنندگان دستگاه ژل داک در ایران است، خاطرنشان کرد: اگرچه نمونه‌های داخلی دیگری نیز وجود دارد، اما دستگاه ما کاملاً قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد. نسخه اولیه این دستگاه در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) لانچ شد، اما از سال ۱۴۰۰ مدل جدید و ارتقا یافته آن به بازار عرضه شد و این روند توسعه همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص مشتریان این محصولات گفت: جامعه هدف ما به طور کلی مراکزی هستند که در زمینه‌های سلولی، مولکولی و ژنتیک فعالیت می‌کنند؛ شامل آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، و مراکز دانشگاهی (هم علوم پزشکی و هم علوم پایه). همچنین این محصول در نمایشگاه ایران‌ساخت شامل ۱۰ درصد حمایت برای خریداران است سطح ۳ است.

سعیدی قیمت فعلی دستگاه ژل داک را ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ما هنوز وارد بحث صادرات نشده‌ایم اما در بازار داخلی حضوری فعال داریم.