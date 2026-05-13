۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

نمایش ۶ فیلم ضد صهیونی در سینماتک خانه هنرمندان ایران

آثار برگزیده‌ای از سینمای مستند و داستانی با مضامین ضد صهیونی، در قالب بسته‌ای با عنوان «خدای کشتار» در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سلسله برنامه‌ای با عنوان «خدای کشتار» که از ۲۷ اردیبهشت تا یکم خرداد در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، ۶ فیلم‌ با مضمون ضد صهیونی برای علاقمندان سینما به نمایش در می‌آید.

در بسته «خدای کشتار» سه فیلم مستند شامل: «شاهزاده سبز» ساخته نداف‌ شیرمن (۲۰۱۴)، «سرزمین دیگری نیست» ساخته باسل عدرا، حمدان بلال، یووال آبراهام و راشل سور (۲۰۲۴)، «پنج‌ دوربین شکسته» ساخته عماد بورنات و گای داویدی (۲۰۱۱) و سه فیلم داستانی شامل: «۳۰۰۰ شب» ساخته مع‌ مصری (۲۰۱۵)، «فرحه» ساخته دارین جی سالام (۲۰۲۱) و «زمانی که باقی می‌ماند» ساخته ایلیا سلیمان (۲۰۰۹) به نمایش در می‌آید.

سالن ناصری خانه هنرمندان ایران آثار مستند سینمایی بسته «خدای کشتار» را در روزهای یاد شده و از ساعت ۱۸ میزبانی می‌کند.

ندا زنگینه

