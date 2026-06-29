به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، در پی انتشار برخی ادعاها در فضای مجازی درباره پیامدهای اختلالات اخیر چهار بانک کشور، این نهاد توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

بر اساس این توضیح، با توجه به اختلالات ایجادشده و در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی، بانک‌ها مجاز شدند از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات برای بازگرداندن پایداری خدمات بانکی استفاده کنند. در این فرآیند، بانک مرکزی نقشی در انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نداشته و تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده خود بانک‌ها و مطابق ضوابط مربوط بوده است.

بانک مرکزی تأکید کرد ادعای هدایت یا توصیه این نهاد برای انتخاب یک شرکت مشخص، فاقد مبنا است و طرح چنین مطالبی بدون ارائه مستندات، موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه در موضوعات حساس مرتبط با نظام بانکی، پیش از انتشار هرگونه ادعا، اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی را رعایت کرده و از طرح گمانه‌زنی‌های غیرمستند پرهیز کنند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد حق پیگیری قضایی موضوع از افرادی که بدون ارائه مدرک اقدام به انتشار این ادعاها کرده‌اند را برای خود محفوظ می‌داند.