به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته (۲۸ آذرماه ۱۴۰۴) تهران در مصلی امام خمینی (ره)، به اهمیت ماههای رجب و شعبان به عنوان ماههای عبادت و تحکیم رابطه با خداوند اشاره کرد و از عموم مردم، به ویژه جوانان، خواست تا در این ماهها به آراستگی به تقوا و رعایت ادب در محضر خداوند متعال بپردازند.
وی افزود: این ماهها، ماههای گفتگو با خدای سبحان هستند و خداوند ما را دعوت کرده است تا به مقام توحید، ادب در محضر ذات اقدس احدیت و معرفت اولیا و آراسته شویم. این آراستگی زمینهساز مناجات و گفتگو با خداوند است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه گفت: نماز، این عبادت استثنایی، ارتباط عبد با خالق خویش است که در آن حمد و دعا و درخواست از خداوند متعال صورت میگیرد. نماز ارتباط با خدا را استحکام میبخشد و راه را برای رسیدن به کمال هموار میکند.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود بر لزوم استفاده ویژه از ماههای رجب و شعبان تأکید کرد و گفت: در این دوران که جهان اسلام با مشکلات مختلف روبرو است، نباید مردم غزه و قهرمانان فلسطین را فراموش کنیم. مجاهدان اقتدارآفرین یمن و حزبالله نیز باید همواره در افکار و نگاه ما قرار داشته باشند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین از اهمیت توجه به مبانی اعتقادی، فضائل اخلاقی و آراستگی به عمل صالح در ماه مبارک رمضان سخن گفت و تصریح کرد: امیدوارم در پایان ماه رمضان، از نظر اعتقادی و اخلاقی، فاصله معناداری با امروز خود تجربه کنیم.
برای پیروزی مجاهدان جهان اسلام دعا کنیم
حجتالاسلام ابوترابیفرد تاکید کرد: باید برای مجاهدان پیروزیطلب دعا کنیم و از خداوند متعال نصرت الهی و شکست دشمنان آنان را که دشمنان بشریت هستند، مسئلت نماییم.
وی با اشاره به بیانات آیتالله بهجت، افزود: این عالم ربانی میفرمود که چرا مشکلات جامعه اسلامی افزایش پیدا میکند؟ زیرا دعای ما تغییر نکرده است. در مناجات و دعا، گفتگو و درخواست ما از حضرت حق با گذشته تفاوتی ندارد. سجدههای طولانی، مناجاتهای طولانی و درخواست مستمر رحمت الهی برای امت اسلام، حقیقتی است که مدرسه پیامبر اعظم (ص) و مدرسه اولیای دین به ما آموخته است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جایگاه علمی اهل بیت (ع) گفت: اولیای برگزیده الهی نماد علم و معرفت هستند و چون نماد علماند، نماد معرفت به ذات اقدس احدیت نیز به شمار میآیند. آنان در عالیترین مرتبه عبودیت قرار دارند، همواره در راز و نیاز و مناجات با خداوند هستند و به کمال انقطاع الیالله رسیدهاند؛ کمالی که ثمره معرفتالله و علم حقیقی است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با استناد به زیارت جامعه کبیره، خاطرنشان کرد: در این زیارت، خاندان رسالت به عنوان عالیترین تجلی رحمت الهی معرفی شدهاند؛ در مکتب اهل بیت علیهمالسلام، علم و حلم دو گوهر گرانبها هستند. رسیدن به قله رفیع دانش همراه با بردباری، کار بسیار دشواری است، اما مدرسه اهل بیت انسان متقی را به این دو ویژگی میآراید. تحکیم رابطه با مدرسه اهل بیت، تحکیم رابطه با علم، کرامت و بزرگواری است؛ ستونهایی که جامعه اسلامی بر آن استوار میشود.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: اهل بیت (ع) نهتنها معلمان علم و معرفتاند، بلکه سیاستمداران هدایت عباد نیز هستند و مسیر صحیح عبودیت و رشد انسان را به جامعه بشری نشان میدهند.
سیاست دینی در مکتب اهلبیت (ع) بر علم و عقلانیت استوار است
خطیب نماز جمعه تهران، با تبیین مبانی سیاست دینی در اندیشه اسلامی، اظهار داشت: در اندیشه دینی و در مدرسه اهلبیت علیهمالسلام، بنای رفیع سیاست و سیاستورزی دینی بر علم، حلم، رحمت، بزرگواری و کرم نهاده شده است.
وی افزود: در نگاه اسلام، سیاست ابزاری برای رسیدن به دنیا و قدرت نیست، بلکه سیاست باید در وصف عالمان حلیم، بردبار و بزرگوار تعریف شود.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه، گفت: در انقلاب اسلامی، حوزه و دانشگاه در عالیترین سطح از وحدت و پیوند تجلی پیدا کردند، زیرا حلقه پیوند این دو نهاد، عقلانیت و علم و مرجعیت دانش و برهان است. این جایگاه رفیع، راه را برای رسیدن به وحی، معرفتالله، معرفت رسولالله (ص) و معرفت پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام هموار میکند.
اهمیت پیوند حوزه و دانشگاه
وی ادامه داد: به همین دلیل، شاهد یکی از زیباترین و مستحکمترین پیوندها میان حوزه و دانشگاه بودهایم؛ حوزه و دانشگاه دست در دست یکدیگر، حرکت خود را برای تحقق یک آرمان بلند آغاز کردند و در دوران دفاع مقدس شاهد یکی از زیباترین جلوههای این پیوند بودیم. در همه ردههای مبارزه با قدرتهای مسلط غرب و شرق در هشت سال دفاع مقدس، دانشگاهیان و حوزویان در کنار یکدیگر و با اقتدار حضور داشتند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: این حضور و پیوند، مسیر را برای نقشآفرینی مشترک حوزه و دانشگاه در عرصه تعالی علمی کشور هموار کرد و نتیجه آن، شکوفایی علمی ایران، تولید علم در حوزهها و رشتههای متنوع، بهویژه در علوم انسانی، دستیابی به فناوریهای نوین و خلق قدرت ملی بوده است؛ دستاوردهایی که ثمره پیوند عمیق و راهبردی حوزه و دانشگاه به شمار میرود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با تأکید بر ضرورت پاسداشت علم، اخلاق و کرامت انسانی در عرصه حکمرانی، اظهار داشت: با سلوک عالمانه، گفتار مبتنی بر برهان و اخلاق برخاسته از کرامت انسانی میتوان جایگاه علم و دانش را پاس داشت و آن را در مسیر صحیح به کار گرفت.
وی در ادامه، گفت: یکی از مسائل قابل توجه این است که پرورشیافتگان ممتاز و برجسته حوزه و دانشگاه، آنگونه که شایسته و مورد انتظار است، در نظام حکمرانی کشور حضور مؤثر ندارند و این حضور باید بهطور جدی ارتقا پیدا کند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: نتیجه این کاستی آن است که در بسیاری از تصمیمات کلان کشور، شاهد شکلگیری قلههایی از پشتوانه علمی، پژوهشی و معرفتی لازم نیستیم. فقدان این پشتوانه علمی و پژوهشی، فاصلهای معنادار میان علم و دانش با فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری ایجاد میکند و همین فاصله، زمینه بروز خطاها را فراهم میآورد.
وی با خطاب قرار دادن مدیران اجرایی و مقامات مسئول کشور، تصریح کرد: مدیران اجرایی و مسئولان کشور باید پیوند خود را با دو نهاد حوزه و دانشگاه مستحکم کنند. هر قدر مبانی تصمیمگیری در حوزههای مختلف از پشتوانه علمی، کارشناسی، پژوهشی و تحقیقی قویتری برخوردار باشد، قطعاً با خطای کمتری مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تأکید کرد: مدیران کشور و نخبگان علمی، دانشگاهی و حوزوی باید به یک زبان مشترک دست یابند. این زبان مشترک، مسیر خلق قدرت، اتخاذ تصمیمهای درست و شکلگیری سرمایه اجتماعی قویتر و پایدارتر را هموار میکند.
وی در ادامه، بیان کرد: در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و با توجه به نوسانات بازار ارز و بیثباتی شاخصهای اصلی اقتصاد کلان، توجه ویژه و مستمر دستگاهها و نهادهای مختلف کشور به حوزه اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: نگاه ویژه و مستمر دولت، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا، رسانه ملی، نهادها، نخبگان علمی و سیاسی، و همچنین آحاد ملت عزیز، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان، به حوزه اقتصاد امری ضروری است. ما باید برای تحول و ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور، به همفکری و برنامهریزی مبتنی بر دانش و تجربه توجه ویژه داشته باشیم
وی همچنین به تحولات اقتصادی کشور در بیش از چهار دهه اخیر اشاره کرده و افزود: در طول این سالها، کشور با فشارهای مختلفی از جمله تحریمهای اقتصادی، جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و رویارویی اقتدار آفرین با دو قدرت هستهای جهان که یکی از آنها آمریکا بود، مواجه بوده است. با این حال، باید به حجم تجارت کشور در سال ۱۳۵۷ و مقایسه آن با وضعیت امروز توجه کنیم.
ارزش صادرات غیر نفتی ایران پیش از انقلاب تنها ۵۴۳ میلیون دلار بود
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش مبادلات تجاری کشور معادل ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که از این مقدار، ارزش صادرات غیر نفتی تنها ۵۴۳ میلیون دلار بود و تراز تجارت کشور بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار منفی بود؛ این وضع کشور در دوران پیش از انقلاب با وجود حمایت آمریکا و غرب بود.
وی ادامه داد: درست در همان شرایط و در سال ۱۳۵۳ و در اوج درآمدهای نفتی و جهش قیمت نفت، شاه برای خرید تسلیحات نظامی، تعهد ۳۰ میلیارد دلاری با آمریکا امضا کرده بود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد همچنین به دستاوردهای کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمها، ارزش صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید. همین امروز کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر سیاستهای صادرات تسهیل و روانسازی شوند، صادرات ایران به سرعت به بالای ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه امروز از گرانی ناراحت هستیم اما باید ریشه گرانیها را نیز بدانیم، تصریح کرد: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس یک پالایشگاه مهم است که توسط دانشمندان جوان ایرانی در کوتاهترین زمان با حدود ۲.۵ میلیارد دلار طراحی و اجرا شده که الان بیش از ۶۰ درصد سبد مصرف بنزین کشور را تامین میکند. این پالایشگاه در سال ۹۸ با وجود اینکه بنزین مصرفی داخلی را تامین میکرد، ۶ میلیارد دلار نیز بنزین صادر میکرد که با این عدد میتوان ۳ پالایشگاه ستاره خلیج فارس دیگر ساخت.
روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق میشود
وی با اشاره به اینکه روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق میشود، اظهار کرد: چرا وقتی سود قاچاق بنزین و گازوئیل از سود هروئین بیشتر است و اعدام نیز ندارد، قاچاقچیان هروئین قاچاق کنند؟
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس با صادراتی که انجام میداد کمک بسیاری به تراز ارزی کشور میکرد اما امروز این ۶ میلیارد دلار صادر نمیشود. ای کاش فقط صادر نمیشد چراکه ما ۶ میلیارد دلار نیز هزینه میکنیم تا بنزین وارد کنیم تا به قیمت ۱,۵۰۰ تومان بفروشیم؛ آیا با این روش اقتصاد کشور امکان رشد دارد؟
حجتالاسلام ابوترابیفرد با اشاره به وضعیت نفتی کشور در گذشته گفت: در سالهای گذشته، بیش از دو میلیون بشکه نفت به سهولت صادر میکردیم و درآمد حاصل از آن به راحتی بازمیگشت. هر بشکه نفت به ارزش تقریبی ۱۰۰ دلار به فروش میرسید، اما امروز استکبار جهانی و کسانی که نمیتوانند قدرت ایران را برتابند و کسانی که حضور قدرت در منطقه جنوب غربی آسیا را با منافع نامشروع خود و رژیم صهیونسیتی سازگار نمیبینند، سالهاست ایران را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دادند که هر کشوری جز ایران بود، قطعاً اقتصادش فلج میشد.
صادرات نفت ایران با چالش روبرو است
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: صادرات نفت ما با چالشهایی روبرو است. بازگشت منابع آن با تنگنا روبرو است و از سال ۱۳۹۳، قیمت نفت به حدود نصف کاهش پیدا کرد.
وی متذکر شد: آن زمان که با وفور درآمدهای نفتی روبرو بودیم، آن درآمدها را هزینه میکردند و ما هم مصرف میکردیم و خوشحال بودیم، اما حتی یک دلار از آن درآمدها در صندوق ذخیره ارزی پسانداز نشد. با نظر مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه نهادینه شد، اما مصرف بیرویه و تقاضا از سوی ملت و فشارهای سیاسی از همه بالاتر از سوی رانت خواران کشور را شاهد بودیم؛ رانت خوارانی که از این رانت استفاده میکنند و یک شبه میلیاردها دلار به دست میآورند و اجازه نمیدهند و فضای سیاسی کشور را ملتهب میکنند و شجاعتش نیست که به نفع مردم تصمیم گرفته شود.
دولت برای تأمین هزینهها مجبور به استقراض از نظام بانکی است
حجتالاسلام ابوترابیفرد متذکر شد: در دوران وفور درآمدهای نفتی، دولت مجبور بود ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی بفروشد تا ریال دریافت کند. این کار منجر به رشد پایه نقدینگی و افزایش تورم شد، به طوری که حتی در آن زمان که درآمدهای ارزی بالا بود، تورم ۲۰ درصدی را تجربه میکردیم. اما امروز، این درآمدهای نفتی وجود ندارد و دولت برای تأمین هزینهها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی است، که این استقراض به رشد تورم منجر میشود.
وی افزود: دولتمردان باید با مردم در رسانه ملی سخن بگویند و به مردم صادقانه بگویند که چگونه میتوان ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کرد و منابع را به دست مردم رساند. همچنین، باید به مردم توضیح دهند که چگونه میتوان تورم را کنترل کرد و ریشههای ناترازی بودجه را شناسایی و حل کرد.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: باید به مردم گفته شود که ناترازی بودجه و مشکلات ساختاری بانکها، ریشه اصلی تورم است. بانک مرکزی امروز به عنوان تأمینکننده منابع ریالی برای دولت عمل میکند، نه به عنوان مدیر حفظ ارزش پول ملی و ناظر بر سیستم بانکی. رئیسجمهور باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد و اختیارات لازم را به بانک مرکزی بدهد تا این نهاد مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
وی تصریح کرد: درآمدهای نفتی دیروز و شبکه بانکی و خلق پول امروز، هر دو عامل اصلی سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و رشد تورم در کشور بودند و این راه را باید اصلاح کنیم.
با مردم سخن بگوییم
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: با مردم سخن بگوییم، نخبگان علمی و سیاسی کشور به میدان بیایند و با ملت عزیز سخن بگویند. این ملت نشان داد و ایرانیان یکپارچه و متحد کرامت و عظمت خود را در برابر تجاوز دو قدرت اتمی جهان به نمایش گذاشتند و ایرانیان این عزت و قدرت خود را برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی یک بار دیگر به نمایش خواهند گذاشت.
