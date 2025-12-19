مظفری: افزایش قیمت بنزین خارج از مصرف متعارف گامی در مسیر عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به تحولات اخیر در حوزه سوخت، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین خارج از الگوی مصرف متعارف مردم، اقدامی قابل دفاع و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است و مخالفتی با گران شدن مصرف مازاد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخش متعارف مصرف سوخت مردم باید با همان نرخ یارانهای تأمین شود، افزود: اگر مصرفی فراتر از نیاز معمول خانوارها باشد و برای آن قیمت بالاتری تعیین شود، میتوان این اقدام را گامی در جهت توزیع عادلانه یارانهها تلقی کرد.
امام جمعه قزوین با اشاره به هزینه بالای واردات سوخت تصریح کرد: دولت بنزین را با قیمتی در حدود ۶۰ هزار تومان وارد کشور میکند و سپس با یارانه در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد، در حالی که این یارانه در عمل بیشتر به نفع افرادی است که چند خودروی شخصی دارند و از نظر مالی در وضعیت مناسبی هستند.
آیتالله مظفری ادامه داد: بسیاری از مردم عادی که تنها یک خودرو دارند یا مصرف محدودی دارند، سهم چندانی از این یارانه نمیبرند و عملاً یارانه سوخت به سمت اقشار ثروتمند سوق پیدا میکند که این مسئله نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی با استناد به آمارهای رسمی، قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل را نگرانکننده دانست و گفت: این میزان معادل حدود یکپنجم تا یکششم مصرف روزانه کشور است و انتظار میرود دولت با همراهی جدی قوه قضائیه، برای مقابله مؤثر با این قاچاق گسترده اقدام کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با دستاندرکاران کنگره احیای نام شهدای استان البرز، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تأکید کردند که زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان کاری مفید و حتی حیاتی برای جامعه است، اما این فعالیتها باید هنرمندانه، مستمر و اثرگذار انجام شود تا بر ذهن و دل مردم، بهویژه نسل جوان، تأثیر عمیق بگذارد.
وی افزود: لازم است همان انگیزههایی که رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس را به میدان نبرد کشاند، امروز نیز در میان جوانان تقویت شود؛ انگیزههایی همچون شوق قرب الهی و احساس مسئولیت و تکلیف دینی.
آیتالله مظفری با انتقاد از برخی دستگاههای فرهنگی اظهار کرد: گلایه جدی وجود دارد که بعضی از مجموعههای فرهنگی در برنامهریزیها به تقویت فرهنگ دینی توجه کافی ندارند و گاه فعالیتهای فرهنگی به اموری محدود میشود که اثرگذاری لازم را در تعمیق باورهای دینی جامعه ندارد.
امام جمعه قزوین با اشاره به برگزاری دومین جلسه «شورای عالی راهبردی استان قزوین» با حضور جمعی از نخبگان و شخصیتهای ملی استان، بیان کرد: این شورا ظرفیت بالایی برای تعیین راهبردهای کلان، ایجاد همافزایی و اجماع در مسائل اساسی استان دارد و میتواند به مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی در تصمیمگیریهای کلان کمک کند.
وی تأکید کرد: با فعال شدن این شورا و هماهنگی میان بخشهای مختلف، استان قزوین میتواند با سرعت و انسجام بیشتری در مسیر رشد، پیشرفت و توسعه همهجانبه حرکت کند.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به موضوع اعتکاف اشاره کرد و گفت: مراسم معنوی اعتکاف هر ساله با استقبال گسترده مردم، بهویژه جوانان، در استان و سراسر کشور برگزار میشود و امسال نیز با برنامهریزیهای انجامشده، آیین اعتکاف در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب بهصورت باشکوه برگزار خواهد شد.
آیتالله مظفری در پایان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، از ولادت باسعادت امام محمد باقر (ع) و امام هادی (ع) بهعنوان رویدادهای مهم هفته آینده یاد کرد و افزود: زیارت جامعه کبیره که از یادگارهای ارزشمند امام هادی (ع) است، به منزله شناسنامه اهلبیت (ع) محسوب میشود و تأمل و تدبر در مفاهیم آن، نقش مهمی در آشنایی عمیقتر با معارف اهلبیت عصمت و طهارت دارد.
