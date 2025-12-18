فشار تورم بر پیکره تولید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حالی افکار عمومی همواره به تغییر نرخ خودرو در کارخانه واکنش نشان میدهد، که نگاهی به معاملات تالار بورس کالا، بهعنوان محل تامین مواد اولیه خودروساز، نشان میدهد افزایش قیمت خودرو مرتبط با نوسانات نرخ نهادههای تولید است.
بر اساس گزارش رسمی معاملات بورس کالا، از تیرماه تا آذرماه ۱۴۰۴، مواد اولیه اصلی خودرو جهشهایی را تجربه کردهاند.
میانگین رشد قیمت نهادههای تولید در این ۶ ماه به ۵۳ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ خروجی کارخانه در برابر این تورم سنگین، عملاً در حالت تثبیت (صفر درصد) قرار داشته و اصلاحات جزئی اخیر صرفاً مربوط به حسابرسیهای معوق ماقبل تیرماه است.
این شکاف ۵۳ درصدی، همان «جاماندگی» بزرگی است که صنعت خودرو در حال تحمل آن است تا از التهاب بیشتر بازار جلوگیری کند.
