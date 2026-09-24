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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۲۸ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۲۸ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۲۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز پنجشنبه اعلام کرد که ۵ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه شهید شدند که یک نفر در پی مجروحیت به شهادت رسید.

این وزارتخانه اعلام کرد که ۳۵ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته مجروح شدند.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش بس در نوار غزه، ۱۴۰۸ نفر شهید و ۴۹۱۶ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۲۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 6957377

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