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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

اعلام محدودیت های ترافیکی برگزاری رزمایش «جانفدا» در کرمان

اعلام محدودیت های ترافیکی برگزاری رزمایش «جانفدا» در کرمان

کرمان- رئیس پلیس راهور کرمان مهمترین محدودیت های ترافیکی ویژه برپایی رزمایش«جانفدا» در مرکز این استان را تشریح و بر رعایت انضباط ترافیکی در محدوده این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برگزاری آیین باشکوه رزمایش «جانفدا» در مرکز استان کرمان یک سری محدویدت ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی اعمال و در این راستا از ساعت ۲۴ دوم مهرماه از توقف وسایل نقلیه در معابر منتهی به میدان آزادی جلوگیری می شود.

وی افزود: از ساعت ۶ صبح جمعه سوم مهرماه نیز مسیرهای چهارراه سمیه تا میدان آزادی، خیابان های اقبال و بهمنیار به سمت میدان آزادی، حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه شفا و محدوده ورودی بلوار شهید صدوقی و ورودی خواجو به سمت میدان آزادی مسدود و عبور و توقف وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کرمان تصریح کرد: برای مسیرهای حدفاصل چهار راه شفا و خیابان هزار و یک شب نیز به سبب حرکت جمعیت تا میدان کوثر همین ممنوعیت ها تا پایان عبور و استقرار جمعیت راهپیمایان اعمال خواهد شد که در این رابطه از شهروندان می خواهیم برای ترددهای خودرویی از خیابان های همجوار استفاده و انضباط ترافیکی را هنگام عبور عابران پیاده و پارک وسایل نقلیه رعایت نمایند.

کد مطلب 6957402

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