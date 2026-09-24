اعلام محدودیت های ترافیکی برگزاری رزمایش «جانفدا» در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برگزاری آیین باشکوه رزمایش «جانفدا» در مرکز استان کرمان یک سری محدویدت ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی اعمال و در این راستا از ساعت ۲۴ دوم مهرماه از توقف وسایل نقلیه در معابر منتهی به میدان آزادی جلوگیری می شود.

وی افزود: از ساعت ۶ صبح جمعه سوم مهرماه نیز مسیرهای چهارراه سمیه تا میدان آزادی، خیابان های اقبال و بهمنیار به سمت میدان آزادی، حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه شفا و محدوده ورودی بلوار شهید صدوقی و ورودی خواجو به سمت میدان آزادی مسدود و عبور و توقف وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کرمان تصریح کرد: برای مسیرهای حدفاصل چهار راه شفا و خیابان هزار و یک شب نیز به سبب حرکت جمعیت تا میدان کوثر همین ممنوعیت ها تا پایان عبور و استقرار جمعیت راهپیمایان اعمال خواهد شد که در این رابطه از شهروندان می خواهیم برای ترددهای خودرویی از خیابان های همجوار استفاده و انضباط ترافیکی را هنگام عبور عابران پیاده و پارک وسایل نقلیه رعایت نمایند.