آرش بهمنیمجد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی کسب چهار مدال توسط ووشوکاران تیم ملی ایران در رقابتهای آسیایی ناگویا ژاپن، این موفقیت را به جامعه ووشوی کشور و ریاست فدراسیون تبریک گفت.
وی با اشاره به حضور تیم ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو اظهار کرد: ملیپوشان کشورمان در این رقابتها عملکرد درخشانی داشتند و با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره، چهار مدال رنگارنگ برای ایران به ارمغان آوردند.
رئیس هیأت ووشو استان کرمانشاه افزود: این موفقیت حاصل تلاش، شایستگی و غیرت ورزشکاران و همچنین زحمات کادر فنی تیم ملی است و افتخاری ارزشمند برای خانواده بزرگ ووشوی ایران به شمار میرود.
بهمنیمجد با اشاره به تأثیر این موفقیت در جایگاه کاروان ورزشی کشور تصریح کرد: درخشش ووشوکاران علاوه بر ثبت یک افتخار مهم برای ورزش ایران، در صعود یکپلهای کاروان کشورمان در جدول رقابتها نیز مؤثر بود.
وی ادامه داد: این افتخارآفرینی را به ملیپوشان، کادر فنی، خانواده بزرگ ووشو و مردم ایران تبریک میگویم و برای ورزشکاران کشورمان در ادامه مسیر، موفقیتهای بیشتری آرزو دارم.
رئیس هیأت ووشو استان کرمانشاه همچنین با تقدیر از عملکرد مریم هاشمی، سرمربی کرمانشاهی تیم ملی ساندا زنان، خاطرنشان کرد: کسب مدال نقره توسط سوگند سینکایی نشاندهنده توانمندی و غیرت این ورزشکار ایرانی است و هدایت و مدیریت مریم هاشمی نیز در دستیابی به این موفقیت نقش مهمی داشت.
بهمنیمجد در پایان ابراز امیدواری کرد: این موفقیتها مقدمهای برای تداوم افتخارآفرینی ووشوکاران ایران باشد و ملیپوشان کشورمان در رویدادهای پیشرو نیز بتوانند برای ورزش ایران افتخارآفرینی کنند.
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