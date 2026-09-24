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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

بهمنی‌مجد: درخشش ووشوکاران در ناگویا مایه افتخار ایران شد

بهمنی‌مجد: درخشش ووشوکاران در ناگویا مایه افتخار ایران شد

کرمانشاه - رئیس هیأت ووشو استان کرمانشاه کسب یک مدال طلا و سه نقره ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت.

آرش بهمنی‌مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی کسب چهار مدال توسط ووشوکاران تیم ملی ایران در رقابت‌های آسیایی ناگویا ژاپن، این موفقیت را به جامعه ووشوی کشور و ریاست فدراسیون تبریک گفت.

وی با اشاره به حضور تیم ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو اظهار کرد: ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها عملکرد درخشانی داشتند و با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره، چهار مدال رنگارنگ برای ایران به ارمغان آوردند.

رئیس هیأت ووشو استان کرمانشاه افزود: این موفقیت حاصل تلاش، شایستگی و غیرت ورزشکاران و همچنین زحمات کادر فنی تیم ملی است و افتخاری ارزشمند برای خانواده بزرگ ووشوی ایران به شمار می‌رود.

بهمنی‌مجد با اشاره به تأثیر این موفقیت در جایگاه کاروان ورزشی کشور تصریح کرد: درخشش ووشوکاران علاوه بر ثبت یک افتخار مهم برای ورزش ایران، در صعود یک‌پله‌ای کاروان کشورمان در جدول رقابت‌ها نیز مؤثر بود.

وی ادامه داد: این افتخارآفرینی را به ملی‌پوشان، کادر فنی، خانواده بزرگ ووشو و مردم ایران تبریک می‌گویم و برای ورزشکاران کشورمان در ادامه مسیر، موفقیت‌های بیشتری آرزو دارم.

رئیس هیأت ووشو استان کرمانشاه همچنین با تقدیر از عملکرد مریم هاشمی، سرمربی کرمانشاهی تیم ملی ساندا زنان، خاطرنشان کرد: کسب مدال نقره توسط سوگند سینکایی نشان‌دهنده توانمندی و غیرت این ورزشکار ایرانی است و هدایت و مدیریت مریم هاشمی نیز در دستیابی به این موفقیت نقش مهمی داشت.

بهمنی‌مجد در پایان ابراز امیدواری کرد: این موفقیت‌ها مقدمه‌ای برای تداوم افتخارآفرینی ووشوکاران ایران باشد و ملی‌پوشان کشورمان در رویدادهای پیش‌رو نیز بتوانند برای ورزش ایران افتخارآفرینی کنند.

کد مطلب 6957391

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