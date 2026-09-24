به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در آیین ارائه و ارزیابی فعالیت‌های طرح «صلح‌یاران نوجوان» که با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به اینکه سال‌های سال به اشتباه فکر می‌کردیم نهادهای مختلف حاکمیتی به تنهایی می‌توانند ریشه‌های پیشگیری از جرم و حل اختلافات را تقویت کنند، اظهار کرد: سال‌ها تجربه لازم بود تا به این نکته برسیم که بدون نقش‌آفرینی مردم و اقشار مختلف جامعه نمی‌توان صلح و سازش را برقرار کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه آموزش صلح و دوستی باید از کودکی و نوجوانی آغاز شود، ادامه داد: افراد باید هم بتوانند مدارا و دوستی را در درون خود پرورش دهند و هم آن را در دیگران نیز ترویج و توسعه بخشند.

موسوی بیان کرد: طرح صلح‌یاران نوجوان نیز در همین راستا طراحی و اجرایی شده تا فرزندانمان را از کودکی با بحث مدارا و صلح و سازش آشنا کنیم. باید جامعه‌ای داشته باشیم که از فرهنگ منحط غرب‌ عاری باشد که طبق آن، هر کسی تلاش دارد گلیم خود را از آب بیرون بکشد و نسبت به پیرامون خود بی‌تفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه طرح صلح‌یاران نوجوان تجربه بسیار خوبی است که باید در سرتاسر استان اجرایی شود، افزود: برنامه‌های در دست اجرا برای پیشگیری از وقوع جرم قطعاً کافی نیست و نمی‌تواند مانع بروز آسیب‌ها شود یعنی حجم آسیب‌ها بسیار بیشتر از برنامه‌هایی است که اجرا می‌شود. نقش‌آفرینی خیران، متنفذین، معتمدین، نخبگان و دلسوزان جامعه باید بیش از پیش تقویت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: طرح‌هایی همچون «صلح‌یار نوجوان»، «هر مسجد یک حقوقدان»، «قاضی در مدرسه» یا آموزش‌های سواد رسانه در مدارس برای دامنه بسیار محدودی از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان اجرا می‌شود. برخی طرح‌ها حداکثر تا ۲ تا ۱۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد که بسیار ناکافی است.

موسوی ادامه داد: امکاناتی که نهادهای حاکمیتی دارند یا تعداد مشاوران آموزش و پرورش، تعداد روحانیون و ظرفیت‌هایی از این دست کفایت جمعیت دانش‌آموزی را نمی‌دهد و باید همه به این عرصه ورود کنند.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی خیران در بحث انسان‌سازی به جای ساختمان‌سازی، گفت: تفکر ما از ساخت و ساز عمرانی باید به سمت ساخت و سازهای انسانی برود و نذورات و کمک‌های مردمی به این سمت هدایت شود.

موسوی با بیان اینکه جرم و اختلاف و آسیب‌های اجتماعی موجود در حد و شأن مردم این استان نیست، تصریح کرد: در ۲ سال گذشته آمارهای آسیب همچون توهین، خشم، تعداد قتل‌ها، ضرب و جرح، آدم‌ربایی، مراجعات به پزشکی قانونی، فرار دختران از خانه، تخریب و تصرف اراضی و املاک و نظیر اینها کاهش محسوسی داشته اما باید بسیار بیش از این کار کنیم.