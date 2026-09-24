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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

اجتماع «جانفدایان ایران» در خرامه

اجتماع «جانفدایان ایران» در خرامه

خرامه- در این ویدئو اجتماع مردم شهر خرامه در راهپیمایی «جانفدایان ایران» در این شهرستان را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6957380

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