https://mehrnews.com/x3d8Jn ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ کد مطلب 6957380 استانها فارس استانها فارس ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ اجتماع «جانفدایان ایران» در خرامه خرامه- در این ویدئو اجتماع مردم شهر خرامه در راهپیمایی «جانفدایان ایران» در این شهرستان را مشاهده کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6957380 کپی شد مطالب مرتبط «جانفدایان ایران» در شیراز؛ سومین حرم اهلبیت(ع) به میدان آمد راهپیمایی «جانفدایان ایران» در بختگان رزمایش «جانفدایان ایران» در زرقان آغاز رزمایش جانفدایان ایران در شیراز محدودیتهای ترافیکی مراسم رژه «جانفدایان ایران» در شیراز رزمایش بزرگ ۱۵۰ هزار نفری جان فدایان ایران در فارس برچسبها جانفدایان ایران راهپیمایی خرامه
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