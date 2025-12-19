  1. استانها
هندیجان با ۴۱.۷ میلی‌متر رکورددار بارش ۳ روزه خوزستان شد

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، بیشترین بارش تجمعی استان با ۴۱.۷ میلی‌متر در هندیجان ثبت شد و کمترین بارش در دزفول گزارش شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش بارش تجمعی سه‌روزه ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ روز ۲۵ آذر تا ۹:۳۰ روز ۲۸ آذرماه، بیشترین بارش در هندیجان با ۴۱.۷ میلی‌متر ثبت شد.

وی افزود: پس از هندیجان، شهرهای ماهشهر با ۳۱.۵ میلی‌متر، آغاجاری با ۲۸.۱ میلی‌متر، امیدیه با ۲۶.۸ میلی‌متر و رامشیر با ۲۳.۴ میلی‌متر بیشترین بارش را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، کمترین بارش در دزفول با عدد صفر میلی‌متر ثبت شد. همچنین شوش و شوشتر با ۱.۵ میلی‌متر، گتوند با ۲.۵ میلی‌متر و بستان با ۴.۱ میلی‌متر در پایین‌ترین سطح بارش قرار گرفتند.

در مجموع، بارش در ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان پایش شد که نشان‌دهنده پراکندگی بارش‌ها در نقاط مختلف خوزستان است.

