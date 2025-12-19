محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش بارش تجمعی سهروزه ایستگاههای هواشناسی استان اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ روز ۲۵ آذر تا ۹:۳۰ روز ۲۸ آذرماه، بیشترین بارش در هندیجان با ۴۱.۷ میلیمتر ثبت شد.
وی افزود: پس از هندیجان، شهرهای ماهشهر با ۳۱.۵ میلیمتر، آغاجاری با ۲۸.۱ میلیمتر، امیدیه با ۲۶.۸ میلیمتر و رامشیر با ۲۳.۴ میلیمتر بیشترین بارش را تجربه کردند.
بر اساس این گزارش، کمترین بارش در دزفول با عدد صفر میلیمتر ثبت شد. همچنین شوش و شوشتر با ۱.۵ میلیمتر، گتوند با ۲.۵ میلیمتر و بستان با ۴.۱ میلیمتر در پایینترین سطح بارش قرار گرفتند.
در مجموع، بارش در ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان پایش شد که نشاندهنده پراکندگی بارشها در نقاط مختلف خوزستان است.
نظر شما