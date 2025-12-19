گشایش نمایشگاه «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» در کاخ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مشترک گوهر و سنگ شهرستان فردوس و کاخ گلستان تهران با عنوان «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس و ایجاد الگویی موفق برای حضور استانها در مجموعههای میراث جهانی شکل گرفت.
در این رویداد، ترکیب نمایشگاه شهابسنگهای تاریخی کاخ گلستان با آثار سنگ و گوهر فردوس، روایتی مشترک از تاریخ، طبیعت و هنر را به بازدیدکنندگان ارائه داد و تجربهای متفاوت برای مخاطبان رقم زد. همچنین فرصت مناسبی برای معرفی قابلیتهای سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی، بهویژه گوهرسنگ و توبافی فردوس فراهم شد.
کاخ گلستان بهعنوان میراث جهانی یونسکو جایگاهی ممتاز برای معرفی فرهنگهای محلی دارد و حضور شهرستان فردوس در این فضا، اعتبار بینالمللی بیشتری به ظرفیتهای آن بخشید. شعار «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» نیز پیوندی میان آئینهای ملی و ظرفیتهای محلی ایجاد کرد و جذابیت فرهنگی رویداد را دوچندان ساخت.
این نمایشگاه بهعنوان سکوی پرتابی برای توسعه گردشگری، صنایعدستی و سرمایهگذاری در فردوس ارزیابی میشود و برگزاری آن در قلب تهران، پلی میان میراث جهانی و ظرفیتهای محلی شهرستان فردوس خواهد بود که به برندسازی فرهنگی این منطقه کمک شایانی میکند.
