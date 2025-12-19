بیانیه مجمع جانبازان خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت به شهید جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع جانبازان خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت به شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

«وَ مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن ینَتظر وَ مَا بَدَّلوُا تَبدِیلا» در حالی که مردم فهیم خراسان جنوبی در سفر رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان به استان خراسان جنوبی انتظار شنیدن خبرهای خوش برای آبادانی و پیشرفت استان به ویژه ادامه پروژه راه آهن و انتقال آب از دریای عمان به این استان تشنه، که یادگار شهید خدمت آیت الله رئیسی است را داشتند آقای محمدرضا آقا ابراهیمی چهره شناخته شده و غیر موجه و غیر بیرجندی منتسب به ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان، با حمله به رئیس دولت چهاردهم و توهین بی‌شرمانه به سیدالشهدای خدمت آیت الله رئیسی، خزعبلاتی بر زبان راند که قلب مردم آزاده ایران و استان به ویژه جانبازان انقلاب اسلامی را جریحه‌دار نمود.

شخصیتی که مقام معظم رهبری درباره آن شهید بزرگوار می‌فرمایند «رئیسی عزیز در خدمتگزاری به کشور یک نصاب تازه‌ای را به وجود آورد / ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا برجسته‌تر کرد» این شخص در حضور ریاست جمهوری، نسبت به آن بزرگوار بی‌ادبانه سخن رانده است.

انتظار داشتیم در جلسه عکس العمل مناسبی داده می‌شد. مجمع جانبازان خراسان جنوبی در راستای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با محکوم نمودن این عمل ناشایست و مشکوک که می‌تواند وفاق و همدلی در جامعه را مخدوش و باعث اخلال در امنیت منطقه گردد از مقامات قضایی و اجرایی استان درخواست رسیدگی و برخورد قانونی شدید و فوری با این فرد هنجار شکن را داریم.