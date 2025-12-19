اهانت به شهید خدمت و رئیس جمهور غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی در محکومیت اهانت به مقام شامخ شهید خدمت و جسارت به رئیس‌جمهور محترم بیانیه ای صادر کرد متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«وَ مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبدیلًا»

ملت قدرشناس ایران و مردم مؤمن خراسان جنوبی به‌خوبی آگاه‌اند که امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور، مرهون مجاهدت‌ها و ایثار مردانی است که صادقانه در مسیر خدمت گام نهادند و جان خود را در این راه فدا کردند. بی‌تردید، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی (ره) نماد برجسته این مسیر پرافتخار و سرمایه‌ای ماندگار برای ملت ایران است.

متأسفانه در جریان یک نشست رسمی و در سفر ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، به استان خراسان جنوبی، اظهارات نسنجیده، هتاکانه و تفرقه‌افکنانه فردی خاص، نه‌تنها موجب جریحه‌دار شدن عمیق احساسات مردم استان شد، بلکه با زیر پا گذاشتن اصول اخلاق سیاسی و وحدت ملی، هم به ساحت مقدس شهید خدمت جسارت گردید و هم به رئیس‌جمهور محترم فعلی اهانت آشکار صورت گرفت؛ امری که از منظر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، کاملاً مردود، غیرقابل اغماض و در تعارض صریح با منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در کنار این هتاکی آشکار، سکوت برخی از حاضران و مسئولان سیاسی نیز امری نگران‌کننده و غیرقابل پذیرش است. حداقل انتظار می‌رفت پس از جلسه، موضع‌گیری روشن و مسئولانه‌ای از سوی افراد حاضر و متولیان امر اعلام شود؛ چراکه سکوت در برابر توهین، در اذهان عمومی به‌منزله‌ی تساهل و تأیید تلقی می‌شود.

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی، ضمن محکومیت قاطع این اظهارات ساختارشکنانه، از مسئولان محترم قضایی، امنیتی و سیاسی استان انتظار دارد در چارچوب قانون و با رویکردی قاطع، نسبت به این هنجارشکنی آشکار اقدام لازم را به‌عمل آورند تا صیانت از حرمت شهدا، جایگاه ریاست جمهوری و آرامش اجتماعی، به‌عنوان خطوط قرمز نظام اسلامی، حفظ و تثبیت گردد.

ما تأکید می‌کنیم که نقد منصفانه، حقی مسلم و پذیرفتنی است؛ اما توهین، تحریف و بی‌حرمتی به شهدا، ارزش‌های انقلاب و ارکان رسمی کشور، هرگز در این دیار انقلابی تحمل نخواهد شد.

والسلام

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

استان خراسان جنوبی