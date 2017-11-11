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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

دبیر فدراسیون کونگ فو خبر داد؛

حضور ۲۵ کشور در مسابقات«کونگ فو» مشهد

حضور ۲۵ کشور در مسابقات«کونگ فو» مشهد

مشهد- دبیر فدراسیون کونگ فو از حضور ۲۵ کشور آسیایی در دومین دوره مسابقات بازی‌های آسیایی مشهد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ابراهیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات آسیایی کونگ فو در مشهد اظهارکرد: دومین دوره مسابقات کونگ فو قهرمانی آسیا و اجلاس فدراسیون موتای آذر ماه در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: برای شرکت در این دوره از مسابقات تاکنون ۲۵ تیم از کشورهای مختلف آسیایی اعلام حضور کردند و پیش بینی می‌شود این تعداد به ۳۰ تیم افزایش یابد.

دبیر فدراسیون کونگ فو در خصوص ظرفیت های خراسان رضوی در ورزشی کونگ فو گفت: ظرفیتی که در ورزش کونگ فو  خراسان رضوی وجود دارد مثال زدنی است  زیرا در این استان دو نفر از پیشکسوتان اصلی کشورمان را داریم و  ورزشکاران این استان آینده درخشانی را در این رشته ورزشی خواهند داشت.

کد مطلب 4140840

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