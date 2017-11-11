حضور ۲۵ کشور در مسابقات«کونگ فو» مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ابراهیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات آسیایی کونگ فو در مشهد اظهارکرد: دومین دوره مسابقات کونگ فو قهرمانی آسیا و اجلاس فدراسیون موتای آذر ماه در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: برای شرکت در این دوره از مسابقات تاکنون ۲۵ تیم از کشورهای مختلف آسیایی اعلام حضور کردند و پیش بینی می‌شود این تعداد به ۳۰ تیم افزایش یابد.

دبیر فدراسیون کونگ فو در خصوص ظرفیت های خراسان رضوی در ورزشی کونگ فو گفت: ظرفیتی که در ورزش کونگ فو خراسان رضوی وجود دارد مثال زدنی است زیرا در این استان دو نفر از پیشکسوتان اصلی کشورمان را داریم و ورزشکاران این استان آینده درخشانی را در این رشته ورزشی خواهند داشت.