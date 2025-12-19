آغاز مرمت طبقه دوم میدان نقش جهان با تایید شورای فنی صندوق احیا

امیر کرمزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از تأیید نهایی طرح مرمت و احیای بخشی از طبقه دوم میدان نقش جهان توسط صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی خبر داد و گفت: این طرح پس از طی یک روند طولانی کارشناسی، بررسیهای فنی دقیق و برگزاری جلسات متعدد شورای فنی صندوق احیا، وارد مرحله اجرا شده و عملیات مرمت از امروز آغاز میشود.
وی با تاکید بر جایگاه قانونی صندوق احیا در حوزه بناهای تاریخی اظهار کرد: طبق قانون، صندوق توسعه صنایع دستی و احیا متولی نظارت بر مرمت، احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی کشور است و قانونگذار، نظارت عالیه بر این فرآیندها را جزو وظایف این صندوق قرار داده است. در همین چارچوب، بخشی از طبقه دوم میدان نقش جهان برای راهاندازی یک مجموعه فرهنگی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و تمامی مراحل این واگذاری زیر نظر کارشناسان رسمی میراث فرهنگی انجام شده است.
کرمزاده با اشاره به آخرین نشست برگزارشده در این زمینه افزود: روز گذشته جلسهای با حضور مدیران صندوق احیا، کارشناسان خبره میراث فرهنگی کشور و اعضای شورای فنی صندوق در اصفهان برگزار شد. در این جلسه، اعضای شورای فنی از محل پروژه بازدید میدانی داشتند و پس از بررسی نهایی، اجرای طرح مرمت در محدوده مشخصشده به تصویب رسید. بر این اساس، مرمت بخشهایی از طبقه دوم میدان نقش جهان در حدفاصل مسجد جامع عباسی تا مسجد شیخ لطفالله توسط بخش خصوصی و تحت نظارت مستقیم صندوق احیا آغاز میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این محدوده، احیای کاروانسرای پشت مسجد شیخ لطفالله و مجموعه نقشخانه نیز در دستور کار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای مرمت و احیای این فضاها پیشبینی شده تا در قالب یک مجموعه منسجم فرهنگی، تاریخی و هویتی مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به حساسیت بالای میدان نقش جهان به عنوان یک اثر ثبت جهانی تاکید کرد: در این پروژه، هیچگونه استفاده تاسیساتی آسیبزا در طبقه دوم مجاز نیست. بهرهبردار بهطور کامل از ایجاد هرگونه زیرساخت آبی، تأسیسات سنگین یا تغییرات مخرب منع شده و کاربری تعریفشده صرفاً فرهنگی است. فعالیتهای پذیرایی نیز در طبقه پایین و در محدوده نقشخانه پیشبینی شده و طبقه دوم بهعنوان فضایی فرهنگی و بازدیدی، با رعایت کامل ضوابط میراثی مورد استفاده قرار میگیرد.
کرمزاده با اشاره به زمانبندی اجرای طرح اظهار کرد: هدفگذاری ما این است که این فضا تا پیش از عید نوروز آماده بهرهبرداری شود و علاقهمندان بتوانند از این بخش تاریخی میدان نقش جهان بازدید کنند. در صورت موفقیت این فاز، برنامهریزی برای اجرای فازهای بعدی احیای میدان نقش جهان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وسعت فضای در نظر گرفتهشده برای مرمت و میزان اعتبار این پروژه گفت: محدوده مورد بهرهبرداری، طبقه دوم میدان نقش جهان در فاصله مسجد جامع عباسی تا مسجد شیخ لطفالله است. هزینههای مرمت و احیا بر اساس طرحی که سرمایهگذار ارائه میدهد و زیر نظر حوزه فنی صندوق احیای بناهای تاریخی انجام میشود، تأمین خواهد شد و اعتبار پروژه بهصورت کامل توسط بخش خصوصی پرداخت میشود.
کرمزاده افزود: در طراحی این پروژه، ورودی و خروجی فضاها بهصورت کاملاً کنترلشده پیشبینی شده است. بهگونهای که از یک سمت بهعنوان ورودی و از سمت دیگر بهعنوان خروجی استفاده میشود تا هم جریان تردد بازدیدکنندگان مدیریت شود و هم تابآوری بنای تاریخی در برابر حجم مراجعهکنندگان حفظ شود. این موضوع یکی از محورهای اصلی بررسیهای کارشناسی در شورای فنی صندوق احیا بوده است.
وی همچنین درباره احتمال بازگشایی طبقه دوم مسجد شیخ لطفالله اظهار کرد: در برنامه ما، مرمت این بخش نیز دیده شده است و تلاش میکنیم در صورت فراهم شدن شرایط فنی و حفاظتی، طبقه دوم مسجد شیخ لطفالله نیز پس از مرمت برای بازدید بازگشایی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به برخی نقدهای مطرحشده در فضای مجازی و رسانهای درباره نحوه تصویب این طرح گفت: گاهی نقدهایی مطرح میشود بدون آنکه از روند قانونی و کارشناسی پروژه اطلاع دقیقی وجود داشته باشد. صندوق احیا متولی قانونی این موضوع است و اعضای شورای فنی آن از چهرههای شاخص و ماندگار حوزه میراث فرهنگی کشور هستند. کارشناسان برجستهای در این شورا حضور دارند و طرح مورد نظر در حداقل ده جلسه تخصصی مورد بررسی، بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
وی افزود: اینگونه نبوده که طرحی در یک روز ارائه و بلافاصله تصویب شود. تمامی جزئیات فنی، مرمتی و کاربری توسط مشاوران تخصصی تهیه شده و در جلسات کارشناسی ارائه شده است. جلسه روز گذشته، آخرین نشست برای تصمیمگیری نهایی و آغاز عملیات اجرایی بود؛ عملیاتی که پس از حدود یک سال و نیم کار مطالعاتی، اکنون وارد فاز اجرا شده است.
کرمزاده تاکید کرد: تمام فرآیندهای این پروژه با رعایت کامل ضوابط میراث فرهنگی، ملاحظات ثبت جهانی میدان نقش جهان و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول انجام میشود و هدف اصلی، صیانت از این اثر تاریخی در کنار استفاده فرهنگی و آگاهانه از ظرفیتهای آن است.
