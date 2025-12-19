  1. استانها
نوری: آرایش رسانه‌ای متناسب با جنگ اراده دشمن ضروری است

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: دشمن با هدف تغییر فکر، مرز و اراده ملت ایران وارد جنگ رسانه‌ای شده و مقابله با آن نیازمند آرایش رسانه‌ای هوشمندانه و فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب شرب و کشاورزی اظهار کرد: با رحمت واسعه الهی، مشکلات مردم در این حوزه‌ها ان‌شاءالله برطرف خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه به جنگ رسانه‌ای دشمن افزود: دشمن به دنبال تغییر فکر، مرز و اراده ملت ایران است و اختلاف‌افکنی در جامعه، ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان و هدف قرار دادن جوانان، از مهم‌ترین راهبردهای آن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر لزوم آرایش جنگی متناسب با آرایش دشمن تأکید دارند و این موضوع امروز بیش از هر زمان دیگری در عرصه رسانه اهمیت یافته است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: باید از نقاط قوت خود دفاع کنیم و در مقابل، از نقاط ضعف دشمن برای حمله رسانه‌ای بهره بگیریم و این مهم نیازمند تولید محتوای حرفه‌ای، دقیق و هدفمند به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی است.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: هر جا دشمن به توان موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای، سپاه و وحدت ملی حمله می‌کند، نشان‌دهنده آن است که این‌ها نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی با اشاره به ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر گفت: همان کشورهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند، در غزه مرتکب جنایت می‌شوند و حتی کودکان را از دسترسی به دارو و امکانات درمانی محروم می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: حمله به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای نیز نمونه‌ای از رفتار دوگانه دشمن است، در حالی که انرژی هسته‌ای دارای کاربردهای گسترده در حوزه پزشکی، دارویی، کشاورزی و تأمین انرژی است.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: باید حقایق را برای افکار عمومی جهان تبیین و چهره زشت و واقعی سردمداران غربی را با اسناد غیرقابل انکار آشکار کرد؛ چرا که میلیون‌ها کشته در منطقه غرب آسیا، حاصل استفاده از سلاح‌های همین مدعیان حقوق بشر است.

