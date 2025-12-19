توقف موقت سفرهای دریایی به کیش؛ از سرگیری ترددها عصر شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی ظهر با اشاره به ناپایداری وضعیت جوی و باد شدید و مواج بودن دریا اظهار کرد: در حال حاضر ترددهای دریایی به مقصد جزیره کیش از بنادر چارک و آفتاب و بالعکس متوقف شده است و از مسافران و گردشگرانی که قصد عزیمت به این جزیره را دارند درخواست می‌شود سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی دریایی، عصر روز شنبه ۲۹ آذرماه شرایط لازم برای بازگشایی بنادر و از سرگیری سفرهای دریایی به جزیره کیش فراهم خواهد شد.

سرپرست بنادر و دریانوردی بندرلنگه و بنادر غرب استان با تأکید بر اولویت ایمنی مسافران تصریح کرد: تأمین سلامت سفر و فراهم‌سازی تجربه‌ای ایمن و خاطره‌انگیز از سفرهای دریایی، تنها با رعایت دقیق الزامات هواشناسی دریایی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز امداد و نجات استان امکان‌پذیر است.

صادقی همچنین درباره وضعیت سفرهای بین‌المللی گفت: سفرهای بین‌المللی از مبدأ بندرلنگه طبق برنامه‌ریزی انجام خواهد شد و تاکنون هیچ‌گونه تغییری در برنامه این سفرها به‌دلیل شرایط جوی گزارش نشده است.

لازم بذکر است هموطنان گرانقدر می‌توانند طی تماس با تلفن گویا ۰۷۶۴۵۷۷ و ارسال عدد ۱ یا ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناورها بنادر غرب استان اطلاع حاصل نمایند.