  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

توقف موقت سفرهای دریایی به کیش؛ از سرگیری ترددها عصر شنبه

توقف موقت سفرهای دریایی به کیش؛ از سرگیری ترددها عصر شنبه

بندرلنگه- سرپرست بنادر و دریانوردی بندرلنگه وغرب هرمزگان از توقف سفرهای دریایی به جزیره کیش به‌دلیل باد شدید وشرایط نامساعد جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی ظهر با اشاره به ناپایداری وضعیت جوی و باد شدید و مواج بودن دریا اظهار کرد: در حال حاضر ترددهای دریایی به مقصد جزیره کیش از بنادر چارک و آفتاب و بالعکس متوقف شده است و از مسافران و گردشگرانی که قصد عزیمت به این جزیره را دارند درخواست می‌شود سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی دریایی، عصر روز شنبه ۲۹ آذرماه شرایط لازم برای بازگشایی بنادر و از سرگیری سفرهای دریایی به جزیره کیش فراهم خواهد شد.

سرپرست بنادر و دریانوردی بندرلنگه و بنادر غرب استان با تأکید بر اولویت ایمنی مسافران تصریح کرد: تأمین سلامت سفر و فراهم‌سازی تجربه‌ای ایمن و خاطره‌انگیز از سفرهای دریایی، تنها با رعایت دقیق الزامات هواشناسی دریایی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز امداد و نجات استان امکان‌پذیر است.

صادقی همچنین درباره وضعیت سفرهای بین‌المللی گفت: سفرهای بین‌المللی از مبدأ بندرلنگه طبق برنامه‌ریزی انجام خواهد شد و تاکنون هیچ‌گونه تغییری در برنامه این سفرها به‌دلیل شرایط جوی گزارش نشده است.

لازم بذکر است هموطنان گرانقدر می‌توانند طی تماس با تلفن گویا ۰۷۶۴۵۷۷ و ارسال عدد ۱ یا ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناورها بنادر غرب استان اطلاع حاصل نمایند.

کد خبر 6694654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها