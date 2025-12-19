برق ۶ هزار مشترک هرمزگانی قطع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان، در تشریح آخرین وضعیت سیل اخیر گفت: از شب گذشته و با آغاز موج سوم سامانه بارشی، مناطق شرقی، غربی، مرکزی و شمالی استان تحت تأثیر بارش‌های شدید قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در شهرهایی مانند بندرعباس، قشم و بندرخمیر، مشکلاتی همچون آب‌گرفتگی معابر مشاهده شد و در حوزه راه‌ها، مسیر رفت بندرخمیر به بندرعباس مسدود شده است که مسیر جایگزین به صورت دوطرفه برقرار است. همچنین محورهای میناب به سندرک و جاسک به سیریک به دلیل طغیان رودخانه‌ها از صبح امروز مسدود هستند.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان درباره وضعیت برق نیز گفت: بر اساس آخرین آمار، ۸۵ فیدر اصلی برق قطع شده که حدود ۶ هزار مشترک را شامل می‌شود و عمدتاً در جاسک، سیریک، هرمز، میناب و قشم ساکن هستند. تیم‌های عملیاتی در حال پیگیری برای برقراری جریان برق و بازگشایی محورهای مسدود شده هستند.