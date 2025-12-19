به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای قدس شهر قم برگزار شد، با اشاره به حلول ماه رجب اظهار کرد: آغاز این ماه شریف، فرصتی استثنایی برای طلب مغفرت، دعا، توسل و توجه عمیق‌تر به خداوند متعال به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی روحی و معنوی جامعه برای ورود به ماه مبارک رمضان باشد.



وی افزود: ماه رجب به‌ویژه برای جوانان ظرفیت بزرگی دارد تا با بازنگری در مسیر زندگی، ارتباط خود را با پروردگار تقویت کنند و از این موسم نورانی برای بازگشت و اصلاح بهره ببرند.



امام جمعه قم با اشاره به تقارن طلیعه ماه رجب با میلاد امام محمد باقر علیه‌السلام تصریح کرد: سیره زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام را می‌توان در سه مقطع تاریخی بررسی کرد که در مرحله نخست، تمرکز آنان بر مصون‌سازی انسان از انحرافات فکری و رفتاری و صیانت از اسلام ناب بود، مسیری که با وجود بی‌مهری‌ها نسبت به احکام الهی، توسط پنج تن آل عبا به‌درستی مدیریت شد.



وی ادامه داد: مرحله دوم از حیات تاریخی امامان، تلاس برای ایجاد چارچوبی منسجم برای زندگی بشر بر پایه آموزه‌های اسلام ناب بود که از دوران امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام آغاز شد و تا عصر امام رضا علیه‌السلام تداوم یافت و در این دوره، تفسیر و تبیین عمیق معارف اسلامی شکل گرفت.



آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم، ائمه اطهار علیهم‌السلام به آماده‌سازی شیعیان برای تحقق و زمامداری حکومت اسلامی پرداختند و جامعه شیعی را برای رسیدن به جایگاه واقعی خود مهیا کردند.



وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جهاد تبیین گفت: تبیین سیره و سبک زندگی ائمه اطهار علیهم‌السلام از مصادیق روشن جهاد تبیین است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این میراث گرانسنگ به‌صورت صحیح و دقیق برای جامعه بازگو شود.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط دوران امام هادی علیه‌السلام پرداخت و بیان کرد: امام هادی علیه‌السلام در تبعیدگاه سامرا و در دوره حکومت متوکل عباسی که به ظلم و ستم شهرت داشت، به شهادت رسیدند، دورانی که پس از شهادت امام رضا علیه‌السلام، ناآرامی‌ها و کشمکش‌های جدی در درون حاکمیت عباسی مشهود بود.



وی افزود: امام هادی علیه‌السلام با وجود قرار گرفتن تحت شدیدترین مراقبت‌ها در سامرا، با ساماندهی شبکه ارتباطی وکالت و گسترش تشیع به شیوه مکاتبه‌ای، شیعیان را با شرایط زمانه آشنا کرد و پیوند فکری و اعتقادی آنان را حفظ و تقویت نمود.



آیت الله سعیدی با اشاره به شرایط کنونی عرصه رسانه و تبلیغات تصریح کرد: امروز با یک جنگ رسانه‌ای فراگیر مواجه هستیم که در آن هر فرد به‌نوعی یک کنشگر محسوب می‌شود و عقب‌ماندن از این میدان جایز نیست و دشمنان، حجاب، عفاف و هویت دینی و ملی کشور را هدف گرفته‌اند و در برابر این هجمه‌ها نباید صرفاً به دفاع بسنده کرد، بلکه باید با کنش فعال رسانه‌ای، دشمن را از ادامه تهاجم ناامید ساخت.



وی در ادامه با اشاره به بارش‌های اخیر و نزولات آسمانی گفت: این بارش‌های پر برکت یادآور تأثیر دعا، ارتباط معنوی با خداوند و اقامه نماز باران است و لازم است جامعه نسبت به این نعمت الهی شکرگزار باشد و پیوند خود را با خداوند حفظ کند.



امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه‌ها به وضعیت معیشت مردم اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره نسبت به مسائل معیشتی مردم دغدغه جدی دارند و این موضوع را اولویت نخست کشور می‌دانند، رئیس‌جمهور نیز در این مسیر تلاش‌هایی را دنبال می‌کند و بارها تأکید شده که اقتصاد و معیشت مردم باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد و نباید از آن غفلت شود.