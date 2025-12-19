  1. استانها
امام جمعه قم: مسائل معیشتی نباید در برنامه‌های توسعه‌ای مغفول بماند

قم- امام جمعه قم گفت: اقتصاد و معیشت باید در صدر برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد و غفلت از این حوزه، آسیب‌های جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای قدس شهر قم برگزار شد، با اشاره به حلول ماه رجب اظهار کرد: آغاز این ماه شریف، فرصتی استثنایی برای طلب مغفرت، دعا، توسل و توجه عمیق‌تر به خداوند متعال به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی روحی و معنوی جامعه برای ورود به ماه مبارک رمضان باشد.

وی افزود: ماه رجب به‌ویژه برای جوانان ظرفیت بزرگی دارد تا با بازنگری در مسیر زندگی، ارتباط خود را با پروردگار تقویت کنند و از این موسم نورانی برای بازگشت و اصلاح بهره ببرند.

امام جمعه قم با اشاره به تقارن طلیعه ماه رجب با میلاد امام محمد باقر علیه‌السلام تصریح کرد: سیره زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام را می‌توان در سه مقطع تاریخی بررسی کرد که در مرحله نخست، تمرکز آنان بر مصون‌سازی انسان از انحرافات فکری و رفتاری و صیانت از اسلام ناب بود، مسیری که با وجود بی‌مهری‌ها نسبت به احکام الهی، توسط پنج تن آل عبا به‌درستی مدیریت شد.

وی ادامه داد: مرحله دوم از حیات تاریخی امامان، تلاس برای ایجاد چارچوبی منسجم برای زندگی بشر بر پایه آموزه‌های اسلام ناب بود که از دوران امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام آغاز شد و تا عصر امام رضا علیه‌السلام تداوم یافت و در این دوره، تفسیر و تبیین عمیق معارف اسلامی شکل گرفت.

آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم، ائمه اطهار علیهم‌السلام به آماده‌سازی شیعیان برای تحقق و زمامداری حکومت اسلامی پرداختند و جامعه شیعی را برای رسیدن به جایگاه واقعی خود مهیا کردند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جهاد تبیین گفت: تبیین سیره و سبک زندگی ائمه اطهار علیهم‌السلام از مصادیق روشن جهاد تبیین است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این میراث گرانسنگ به‌صورت صحیح و دقیق برای جامعه بازگو شود.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط دوران امام هادی علیه‌السلام پرداخت و بیان کرد: امام هادی علیه‌السلام در تبعیدگاه سامرا و در دوره حکومت متوکل عباسی که به ظلم و ستم شهرت داشت، به شهادت رسیدند، دورانی که پس از شهادت امام رضا علیه‌السلام، ناآرامی‌ها و کشمکش‌های جدی در درون حاکمیت عباسی مشهود بود.

وی افزود: امام هادی علیه‌السلام با وجود قرار گرفتن تحت شدیدترین مراقبت‌ها در سامرا، با ساماندهی شبکه ارتباطی وکالت و گسترش تشیع به شیوه مکاتبه‌ای، شیعیان را با شرایط زمانه آشنا کرد و پیوند فکری و اعتقادی آنان را حفظ و تقویت نمود.

آیت الله سعیدی با اشاره به شرایط کنونی عرصه رسانه و تبلیغات تصریح کرد: امروز با یک جنگ رسانه‌ای فراگیر مواجه هستیم که در آن هر فرد به‌نوعی یک کنشگر محسوب می‌شود و عقب‌ماندن از این میدان جایز نیست و دشمنان، حجاب، عفاف و هویت دینی و ملی کشور را هدف گرفته‌اند و در برابر این هجمه‌ها نباید صرفاً به دفاع بسنده کرد، بلکه باید با کنش فعال رسانه‌ای، دشمن را از ادامه تهاجم ناامید ساخت.

وی در ادامه با اشاره به بارش‌های اخیر و نزولات آسمانی گفت: این بارش‌های پر برکت یادآور تأثیر دعا، ارتباط معنوی با خداوند و اقامه نماز باران است و لازم است جامعه نسبت به این نعمت الهی شکرگزار باشد و پیوند خود را با خداوند حفظ کند.

امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه‌ها به وضعیت معیشت مردم اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره نسبت به مسائل معیشتی مردم دغدغه جدی دارند و این موضوع را اولویت نخست کشور می‌دانند، رئیس‌جمهور نیز در این مسیر تلاش‌هایی را دنبال می‌کند و بارها تأکید شده که اقتصاد و معیشت مردم باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد و نباید از آن غفلت شود.

