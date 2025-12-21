به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور کشتی فرنگی که اولین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی هم محسوب می‌شد در شرایطی برگزار شد که خیلی از کشتی‌گیران که جزو کشتی‌گیران معافی نبودند از جمله پویا دادمرز، محمدعلی و محمدرضا گرایی در این مسابقات شرکت نکردند. غیبت برخی کشتی‌گیران ستاره شاید این معنی را داشت که آن‌ها به چرخه انتخابی تیم ملی اطمینان ندارند و یکی از دلایل عدم حضور آن‌ها همین موضوع بوده است.

البته حسن رنگرز سرمربی تیم ملی برای غایبان مسابقات قهرمانی کشور خط و نشان کشید و گفت اگر غیبت‌ها بدون دلیل باشد این نفرات جایی در تیم ملی نخواهند داشت. حالا علاوه بر غیبت ستارگان در مسابقات قهرمانی کشور برخی معتقدند کشتی‌گیران قدیمی و پا به سن در مسابقات قهرمانی کشور به میدان رفتند.

حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتقادها در مورد مسابقات قهرمانی کشور گفت: بعضی از کشتی‌گیران به دلیل حضور در مسابقات جهانی زاگرب و صربستان از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف بودند و قرار است در مرحله دوم به میدان بیایند. اما برخی دیگر هم به دلیل سرماخوردگی و ارائه مدرک پزشکی در مسابقات قهرمانی کشور حاضر نشدند که پس از بررسی از سوی فدراسیون و تأیید گواهی پزشکی در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم ما ۱۵ دی ماه اولین اردوی ما با حضور قهرمانان در ترکیه برگزار می‌شود و نفرات اول قهرمانی کشور به همراه جوانان که در مسابقات امیدها به مدال رسیدند، به مسابقات کرواسی اعزام می‌شوند و پس از آن به تورنمنت‌های مختلف اعزام خواهند شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: من خودم یک مربی سازنده هستم. کشتی‌گیر خوب و جوان باید از باشگاه‌ها بیرون بیاید. حسن رنگرز امانت دار تیم بزرگسالان است و او می‌تواند از رده پایه کشتی‌گیر بسازد. من مربی باید کشتی‌گیر بسازم و در سن ۱۸ یا ۱۹ سالگی مدعی تیم بزرگسالان باشد. کشتی‌گیر از رده‌های پایه به تیم ملی تزریق می‌شوند. قهرمانی کشور فرصت خوبی برای محک زدن کشتی‌گیران باشد. زمانی قهرمانی کشور با کیفیت برگزار می‌شود که همه استان‌ها پای کار بیایند و کشتی‌گیر ۱۸ ۱۹ ساله مدعی برای تیم بزرگسالان باشد.

وی در مورد عدم حضور برداران گرایی خاطرنشان کرد: ما برای این دو کشتی‌گیر خیلی ارزش قائل هستیم و خیلی جاها هم حمایت کردیم. به محمدرضا گرایی میدان دادیم که در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی بگیرد. سال گذشته به محمدعلی فرصت دادیم و برای او تک مسابقه کشتی در نظر گرفتیم و اگر یک کشتی را می‌برد به مسابقات جهانی اعزام می‌شد. اما فرخی در همان مسابقات قهرمانی کشور از سه کشتی به دو پیروزی رسید. ما نمی‌توانستیم چشممان را روی این کشتی‌گیر ببندیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: الان هم به محمدرضا و محمدعلی گرایی فرصت دادیم و از آن‌ها خواستیم که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند اما حضور پیدا نکردند. بنابراین ما باید جوانان را هم در نظر بگیریم و طبق قانون عمل کنیم. از محمدرضا گرایی هم خواستیم که در قهرمانی کشور کشتی بگیرد اما این کار را نکرد. ما دیگر باید چه کاری انجام می‌دادیم و به آن‌ها در کدام مسابقه میدان بدهیم؟ حتی از آن‌ها خواستیم در قهرمانی کشور کشتی بگیرند و در مراحل بعد آن‌ها را حمایت می‌کنیم ولی متأسفانه این کار را نکردند. وقتی مرحله اول نیامدند دیگر مرحله بعدی وجود ندارد.

حسین زاده گفت: سعید اسماعیلی همه قوانین و مقررات را رعایت کرد و پس از آن به قهرمانی در المپیک رسید. فرخی هم همین شرایط را داشت. تمام کشتی‌گیرانی که الان داریم که در مسابقات مختلف به مدال رسیدند از همین مسابقات قهرمانی کشور کار را شروع کردند و از این فیلتر رد شدند. سطح کیفی مسابقات قهرمانی کشور هم خیلی خوب بود ما کشتی‌گیرانی داشتیم که همگی جوان و تا پای فینال هم آمدند. در وزن ۷۷ کیلوگرم که ما زیاد در این وزن مشکل داشتیم کشتی‌گیری جوانی به نام سعید نوا تا پای فینال آمد و با علی اسکو کشتی گرفت.

وی گفت: ما باید داشته‌های خودمان را حفظ کنیم و امیدواریم دوباره از رده نوجوانان و جوانان کشتی‌گیران به تیم بزرگسالان اضافه شوند. کار سختی داریم و باید برای المپیک کشتی‌گیران جوان را در کنار باتجربه‌ها داشته باشیم. مهم این است که کشتی بزرگسالان تقویت شود. از زمانی که دبیر به فدراسیون آمده به کشتی فرنگی بها داده شده است؛ در صورتی که قبلاً این‌طور نبود. دبیر تنها رئیس فدراسیونی که به کشتی فرنگی اهمیت می‌دهد و تنها به فکر کشتی آزاد نیست.