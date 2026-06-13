به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در نشست با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی باعث شد نگاه متوازنتری به حملونقل شمال کشور شکل گیرد، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم این فرصت دوباره در پیچوخمهای اداری گرفتار شود.
وی افزود: ظرفیتهای حملونقلی شمال هنوز برای ما ناشناخته است یا ابزار بهرهبرداری از آن را فراهم نکردهایم. نماینده ولی فقیه در مازندران با یادآوری این که یک قطار میتواند جایگزین بیش از هزار کامیون شود، خاطرنشان کرد: این جایگزینی علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات جادهای، به صرفهجویی اقتصادی عظیمی نیز منجر میشود.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه به ظرفیت دریای خزر اشاره کرد و گفت: متأسفانه زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات در دریای شمال وجود ندارد، در حالی که بخش عمیق این دریا به سمت ایران است و باید از این مزیت ژئوپلیتیکی بهره برد.
وی در پایان با اولویتدار خواندن عملیات قیرریزی و روکش آسفالت راههای روستایی، یادآور شد: این پیشنهاد را حدود سه سال قبل به وزیر راه وقت ارائه کرده بودم و اکنون نیز باید با جدیت دنبال شود.
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