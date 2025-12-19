محاصره کامل چند روستای سیریک در سیلاب؛ نیاز اضطراری به بالگرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سیلاب ناشی از طغیان رودخانه، دست‌کم سه روستا در شهرستان سیریک هرمزگان را به‌طور کامل محاصره کرد و زیرساخت‌های حیاتی منطقه را با خطر جدی مواجه ساخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت اضطراری در بخش‌های بیابان، نمردی و گذر این شهرستان، گفت: از ظهر امروز روستاهای «محرگیان» و «محضر گناری» به‌طور کامل در محاصره سیلاب قرار گرفته‌اند و دسترسی زمینی به آنها قطع شده است.

وی با هشدار نسبت به وخامت اوضاع، تأکید کرد: در برخی از نقاط، محاصره به حدی است که امدادرسانی تنها از طریق هوایی و با بالگرد ممکن است و این نیاز، فوری و اورژانسی است.

تخریب پل‌های اصلی و خطر ریزش سد

سالاری به تخریب بخش‌هایی از زیرساخت‌های ارتباطی و آبی منطقه اشاره کرد و افزود: پل جاده اصلی منتهی به منطقه بیابان بر اثر سیلاب تخریب شده و مسیر رفت‌وآمد کاملاً مسدود است. همچنین سد «بند قربان» و «بند گرگان» در معرض خطر جدی هستند و امکان ریزش و آب‌بردگی کامل آنها وجود دارد.

به گفته امام جمعه سیریک، خسارات به بخش کشاورزی نیز گسترده است و سیلاب، نخیلات و اراضی کشاورزی اطراف بند گرگان و منطقه سرا را به‌طور کامل درنوردیده است.

برگزاری جلسه فوری ستاد بحران / آغاز امدادرسانی جهادی‌ها

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات پیشگیرانه، گفت: به لطف تدابیر پیشگیرانه‌ای که از شب گذشته در جلسه ستاد بحران شهرستان به ریاست فرماندار اتخاذ شد، از دامنه دار تر شدن فاجعه جلوگیری به عمل آمد.

سالاری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عملیات امداد و نجات توسط گروه‌های جهادی در جریان است، اما با توجه به وسعت خسارات و محاصره بودن روستاها، این اقدامات نیاز به پشتیبانی و تقویت جدی دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت بحران در سیل‌های گذشته استان، ابراز امیدواری کرد که با عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، این بحران نیز به‌سرعت مدیریت شود.