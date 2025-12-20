  1. استانها
آبگیری یک میلیون مترمکعبی سازه‌های آبخیزداری شهرستان سیریک

سیریک- رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری سیریک گفت: در پی بارندگی‌های اخیر و فعالیت موج سوم سامانه بارشی، سازه‌های آبخیزداری سیریک موفق به ذخیره‌سازی بیش از یک میلیون مترمکعب آب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سالاری عصر شنبه در حاشیه بازدید میدانی از سازه‌های آبخیزداری شهرستان سیریک، اظهارداشت: بارش‌های مناسب روزهای گذشته در مناطق مختلف شهرستان سیریک موجب آبگیری کامل بخشی از سازه‌های آبخیزداری و کنترل روان‌آب‌ها در این شهرستان شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیریک با اشاره به اهمیت این سازه‌ها در مدیریت منابع آب افزود: سازه‌های آبخیزداری احداث‌شده در سطح حوزه‌های آبخیز شهرستان توانسته‌اند ضمن مهار روان‌آب‌ها، نقش مؤثری در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ایفا کنند.

سالاری افزود: حجم آب ذخیره‌شده در این سازه‌ها تاکنون حدود یک میلیون مترمکعب برآورد شده که این میزان تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت منابع آبی، کشاورزی و پوشش گیاهی منطقه خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر ادامه اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان سیریک، خاطرنشان کرد: توسعه این سازه‌ها از اولویت‌های اصلی برای مقابله با خشکسالی، فرسایش خاک و مدیریت بهینه منابع آب در منطقه است.

