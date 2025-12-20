به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سالاری عصر شنبه در حاشیه بازدید میدانی از سازههای آبخیزداری شهرستان سیریک، اظهارداشت: بارشهای مناسب روزهای گذشته در مناطق مختلف شهرستان سیریک موجب آبگیری کامل بخشی از سازههای آبخیزداری و کنترل روانآبها در این شهرستان شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیریک با اشاره به اهمیت این سازهها در مدیریت منابع آب افزود: سازههای آبخیزداری احداثشده در سطح حوزههای آبخیز شهرستان توانستهاند ضمن مهار روانآبها، نقش مؤثری در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ایفا کنند.
سالاری افزود: حجم آب ذخیرهشده در این سازهها تاکنون حدود یک میلیون مترمکعب برآورد شده که این میزان تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت منابع آبی، کشاورزی و پوشش گیاهی منطقه خواهد داشت.
وی همچنین با تأکید بر ادامه اجرای طرحهای آبخیزداری در شهرستان سیریک، خاطرنشان کرد: توسعه این سازهها از اولویتهای اصلی برای مقابله با خشکسالی، فرسایش خاک و مدیریت بهینه منابع آب در منطقه است.
