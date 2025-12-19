سیناییان: مجوز نخستین رستوران بوتیک شیروان صادر شد

محمد سیناییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق دستورالعمل‌های جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای هماهنگی صنعت گردشگری با استانداردهای جهانی و نوآوری مجوز نخستین رستوران بوتیک شهرستان صادر شد.

وی افزود: اداره میراث فرهنگی سعی کرده با صدور مجوز برای نخستین رستوران بوتیک شیروان علاوه بر ایجاد اشتغال، کارآفرینان خلاق را مورد حمایت قرار دهد.

سیناییان با تأکید بر ضرورت ایجاد سواد در حوزه اقتصاد گردشگری بیان کرد: از مزایای رستوران بوتیک فضای خاص در یک مکان با اصالت، منوی غذایی متفاوت و ارائه خدمات با کیفیت بالا است.