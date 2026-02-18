  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

عاملان تیراندازی در رضوانشهر دستگیر شدند

رضوانشهر - فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از دستگیری عاملین تیراندازی کمتر از یک ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شائبهر در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در منزل یکی از شهروندان، موضوع بلافاصله به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، دو نفر ازعاملین این تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری نیز کشف نمودند.

سرهنگ دوم حامد شادبهر با اشاره به اعترافات متهمین در تحقیقات پلیس، انگیزه اصلی این اقدام مجرمانه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و متهمین دستگیر شده ، پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر در پایان تأکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که موجب سلب آرامش عمومی شود، مطابق با قانون به‌صورت قاطع برخورد خواهد.

کد خبر 6753069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها