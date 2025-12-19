دهشیری: جوانان جهت شرکت در اعتکاف ترغیب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: انسان با تمام وجود باید معتقد باشد که هر آنچه دارد از آن خداوند بوده که این یک نمونه شکر درونی و قلبی است.
وی افزود: انسانها همواره محتاج خداوند هستند بنابراین همیشه باید قدردان نعمتهای خداوند باشند و این بارشهای برف و باران نیز نمونهای از نعمت خداوند است که باید شکر کرد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: ۲۸ ماه جمادی الثانی و در آستانه ماه پرفضیلت رجب قرار داریم که ابتدای این ماه ولادت امام باقر (ع) قرار دارد و سوم این ماه مصادف با شهادت امام هادی است همچنین پنجم این ماه سالروز ولادت حضرت عیسی است.
دهشیری تصریح کرد: آغاز سال نو مسیحی در پیش است که این نیز طلیعهای برای آغاز جشنهای عید مسیحیان خواهد بود، حضرت عیسی را پیامبر صلح و آرامش میداند که تمام پیامبران برای صلح و عدالت آمدهاند و موافق آرامش هستند.
وی بیان کرد: شب یلدا یک سنت قدیمی است که مردم به آن اعتقاد دارند، شب یلدا در طولانیترین شب سال بهعنوان شبی برای کنار هم نشستن و صله رحم قرار دارد که این کار مناسبی است و باید بدون حواشی مضر، برنامههای این شب انجام شود.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: بیعدالتیها و ظلمها همچنان در دنیا جریان دارد که سردسته این بیعدالتیها رئیس جمهور فاسد آمریکا است که به مردم مظلوم، ظلم میکند از سویی میگوید صلح را در غزه برپا کرده اما همچنان از رسیدن غذا به مردم جلوگیری میکند.
دهشیری ادامه داد: در دنیا بهگویی حنای ترامپ دیگر رنگی ندارد و بنیانگذار صلح یک نفره است و آتشبس را نقض میکند ستمگران انشاالله روز خوشی نخواهند دید.
وی خاطرنشان کرد: سوم دی ماه روز ثبت احوال است، در ۸ ماه گذشته در شهرستان ۲۶۰ مورد ثبت فوت صورت گرفته و در مقابل ۲۰۴ نفر به دنیا آمدند که این نشان دهنده پیری جمعیت است.
امامجمعه اردستان ادامه داد: ثبت ازدواج در این مدت ۱۲۰ مورد بوده و طلاق متأسفانه ۳۲ بوده، از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است.
دهشیری بیان کرد: طلاق آخرین مرحله برای زندگی است بنابراین نباید با اندک چیزی افراد به طلاق رو بیاورند ایمانها تضعیف شده و بی توجهی به مسائل خانواده فراوان شده که منجر به طلاق میشود.
وی گفت: اعتکاف در پیش است، جوانان و دانش آموزان برای شرکت در اعتکاف ترغیب شوند که میتواند در روح و روان جوانان تأثیرگذاری داشته باشد همچنین افراد میتواند برای اعتکاف نذری داشته باشد و کمک کنند.
