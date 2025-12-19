امام جمعه ایلام:دشمن به دنبال مخدوش کردن انسجام و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با تبریک میلاد امام محمد باقر (ع) و حضرت عیسی (ع) گفت: از خداوند مسئلت داریم شیعیان اهل بیت در عمل نیز پیرو آن حضرات باشند و امیدواریم روزی برسد که حضرت عیسی مسیح به امام عصر اقتدا کند.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تورم و گرانی افسارگسیخته گفت: امروز سفره مردم کوچک شده و انتظار معقول آنان این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت نقش حاکمیت را ایفا کرده و کنترل بازار و قیمت‌ها را در دست بگیرند.

وی افزود: سه عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور شامل نفوذی‌ها، مافیاهای اقتصادی و مدیران ضعیف هستند که باید شناسایی و با آنان برخورد شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ناامن‌سازی کشور گفت: تهاجم خرداد ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی ۲۰ ساله دشمنان طراحی شده بود اما با مدیریت رهبر انقلاب و قدرت نظام جمهوری اسلامی شکست خورد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: دشمنان با ترفندهای تکراری تبلیغاتی به دنبال ایجاد ناامنی داخلی هستند و تلاش می‌کنند انسجام و وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه دلسوز مردم ما نبوده‌اند و مشکلات کشور تنها با وحدت، همدلی و تلاش جهادی حل خواهد شد.

امام جمعه ایلام با اشاره به فرارسیدن ماه رجب گفت: این ماه فرصت طلایی برای معنویت و خودسازی است و ایام اعتکاف مورد استقبال نوجوانان و دانشجویان قرار گرفته است.

وی افزود: ماه رجب مقدمه‌ای برای ورود به ماه شعبان و نهایتاً ضیافت الهی در رمضان است و باید از این فرصت برای تقویت ارتباط با خداوند استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار همچنین با اشاره به شب یلدا اظهار داشت: یلدا از رسوم ملی و فرهنگی ماست که موجب پیوند با خویشاوندان و ابراز محبت می‌شود. این حضور در کنار خانواده عبادت است و باید شادی خود را با نیازمندان جامعه تقسیم کنیم.