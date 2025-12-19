معاون ترامپ: دوست نداشتن اسرائیل با یهودستیزی تفاوت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی‌دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به کاربری در رسانه اجتماعی ایکس که نوشته بود «محافظه کاران سفید پوست دوآتشه دیگر اسرائیل را دوست ندارند»، چنین توجیه کرد که موضوع مطرح شده از سوی وی، تنها انتقاد از صهیونیست‌های اشغالگر بوده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص چنین پاسخ داد: به نظر من بین دوست نداشتن اسرائیل (یا مخالفت با یک سیاست خاص اسرائیل) و یهودستیزی تفاوت وجود دارد.

واکنش ادعایی معاون ترامپ در خصوص انتقاد صوری از صهیونیست‌های اشغالگر در حالی مطرح می‌شود که به اذعان رسانه‌های جمعی جهان، لابی صهیونیستی آیپک از نفوذ زیادی بر سیاست مداران آمریکایی برخوردار بوده و بر این اساس، مقامات اجرایی آمریکا همواره در راستای کمک به این لابی پرنفوذ گام برداشته‌اند.