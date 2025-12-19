۶ نفر در روستای توان الموت شرقی بر اثر گازگرفتگی مسموم شدند

  1. استانها
قزوین- ۶ نفر در روستای توان الموت شرقی بر اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن مسموم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر گازگرفتگی در ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۸ آذر، ۶ نفر در روستای توان از توابع بخش الموت شرقی استان قزوین دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.

این حادثه حوالی ساعت ۶ صبح به اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد و بلافاصله تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس به مرکز خدمات جامع سلامت معلم‌کلایه منتقل شدند. خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده و حال عمومی مصدومان پایدار اعلام شده است.

با توجه به برودت هوا در فصل زمستان، اورژانس استان قزوین از شهروندان درخواست کرده است هنگام استفاده از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کرده و از نصب صحیح دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند.

