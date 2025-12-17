  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

فوت چهارمین نفر در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر مسمومیت منو اکسید کربن

فوت چهارمین نفر در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر مسمومیت منو اکسید کربن

یاسوج- رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از فوت چهارمین نفر در این استان از ابتدای پاییز تاکنون بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفاد فرد از فوت یک نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در شهرستان باشت خبر داد و گفت: مجموع فوتی‌های ناشی از این حادثه را در فصل پاییز به چهار نفر رساند.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۵:۱۴ روز ۲۶ آذرماه گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در روستای پشت کوه شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که متأسفانه این حادثه منجر به فوت یک نفر شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: با احتساب این مورد، از ابتدای فصل پاییز تاکنون چهار نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند و در همین بازه زمانی ۸۳ نفر نیز دچار مسمومیت شده‌اند.

وی ضمن تأکید بر خطرات جدی گاز منوکسید کربن، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

